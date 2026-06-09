Tirage EuroMillions du mardi 9 juin 2026 : le jackpot de 174,9 millions d’euros remporté !

Le tirage EuroMillions – My Million du mardi 9 juin 2026 a fait un immense heureux. Le jackpot exceptionnel de 174,9 millions d’euros a trouvé preneur, mettant fin à plusieurs semaines d’attente. Découvrez les numéros gagnants, les étoiles tirées au sort ainsi que le code My Million qui a permis à un joueur français de devenir millionnaire.

Résultats EuroMillions du mardi 9 juin 2026 2 7 44 46 23 ⭐ Étoiles : 5 et 3 CODE MY MILLION : MA 582 0737

Le jackpot de 174,9 millions d’euros remporté

Cette fois, le jackpot EuroMillions n’a pas résisté. Le montant colossal de 174,9 millions d’euros a été remporté lors du tirage du mardi 9 juin 2026. Un seul gagnant est parvenu à trouver les cinq bons numéros ainsi que les deux étoiles nécessaires pour décrocher le gros lot.

Six autres joueurs ont également réalisé une excellente opération en trouvant cinq numéros et une étoile, ce qui leur permet de repartir avec un gain particulièrement important au rang 2.

Comme à chaque tirage EuroMillions, un joueur ayant validé sa grille en France est devenu millionnaire grâce au code My Million.

Le code gagnant tiré au sort ce mardi est le MA 582 0737. Son détenteur remporte automatiquement la somme de 1 million d’euros.

Comment récupérer ses gains ?

Les joueurs ayant participé sur internet verront leurs gains automatiquement crédités sur leur compte FDJ. Pour les grilles validées dans un point de vente, les gains jusqu’à 30 000 euros peuvent être récupérés directement chez un détaillant FDJ agréé.

Les gains supérieurs nécessitent une prise en charge spécifique dans un centre de paiement FDJ. Les très grands gagnants bénéficient quant à eux d’un accompagnement personnalisé proposé par la Française des Jeux.

Prochain tirage vendredi

Après le gain du jackpot de 174,9 millions d’euros, la cagnotte repart à son niveau minimum garanti. Le prochain tirage EuroMillions – My Million aura lieu le vendredi 12 juin 2026 avec un jackpot de 17 millions d’euros à remporter.

Les joueurs ont jusqu’à 20h15 le jour du tirage pour valider leur grille et tenter à leur tour de rejoindre le cercle très fermé des grands gagnants de l’EuroMillions.