Loto FDJ : les numéros gagnants du mercredi 22 juillet 2026

Les résultats Loto FDJ du mercredi 22 juillet 2026 sont connus. Un joueur a trouvé la combinaison gagnante et décroche le jackpot de 15 millions d’euros. Découvrez les numéros gagnants, le Numéro Chance, le NUMÉRO7 ainsi que les 10 codes Loto récompensés.

La Française des Jeux a procédé ce mercredi 22 juillet 2026 au nouveau tirage du Loto. Après plusieurs tirages sans grand gagnant, le jackpot de 15 millions d’euros a finalement été remporté par un seul joueur. Huit grilles ont également trouvé les cinq bons numéros sans le Numéro Chance et repartent avec un gain de deuxième rang.

Résultats Loto FDJ du mercredi 22 juillet 2026

La combinaison gagnante est :

4 – 9 – 10 – 13 – 23 Numéro Chance : 7

NUMÉRO7 : 5 923 926

Les 10 codes Loto gagnants à 20 000 €

A 4887 8034

B 9796 2886

E 6258 1321

F 3398 8115

H 5485 5409

I 3324 3884

Q 1791 8756

R 3707 6117

R 8057 5285

S 5063 1308

Le grand gagnant de ce tirage repart avec le jackpot de 15 millions d’euros. Au total, 884 072 grilles ont été gagnantes, tous rangs de gains confondus, tandis que huit joueurs ont remporté un gain de deuxième rang.

Comment récupérer vos gains ?

Les joueurs ayant participé en ligne verront leurs gains crédités directement sur leur compte FDJ. Les gagnants ayant validé leur grille en point de vente peuvent retirer jusqu’à 30 000 € chez leur détaillant. Au-delà de cette somme et jusqu’à 500 000 €, le paiement s’effectue dans un centre FDJ. Les gains supérieurs à 500 000 € font l’objet d’un accompagnement personnalisé.

Le prochain tirage du Loto FDJ aura lieu le samedi 25 juillet 2026. Après le gain de ce mercredi, le jackpot repartira à son montant minimum de 2 millions d’euros.