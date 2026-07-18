Loto FDJ : les numéros gagnants du samedi 18 juillet 2026

Le tirage du Loto FDJ du samedi 18 juillet 2026 a livré son verdict. Découvrez la combinaison gagnante, le numéro Chance, les dix codes Loto gagnants ainsi que le Numéro 7 communiqué par la Française des Jeux.

Les résultats sont désormais connus pour ce samedi 18 juillet 2026. Les joueurs peuvent comparer leur grille avec les numéros tirés afin de vérifier s’ils font partie des gagnants de ce nouveau tirage.

Le Numéro 7 gagnant du jour est le 6 772 421. Les participants ayant choisi cette option peuvent vérifier leur reçu afin de savoir s’ils remportent un gain complémentaire.

Tirage du samedi 18 juillet 2026 10 112427367 Les cinq numéros gagnants et le Numéro Chance NUMÉRO 7 : 6 772 421 Codes Loto gagnants de 20 000 € C 1974 2798 • E 3345 6030 • H 6511 2514 • H 7666 7232 • H 8600 1213 L 6566 1439 • O 4958 2615 • Q 6374 4879 • Q 7828 2882 • V 1622 0035

Le jackpot de 13 millions d’euros n’a pas été remporté

Aucun joueur n’est parvenu à trouver la combinaison complète permettant de décrocher le jackpot de 13 millions d’euros mis en jeu lors de ce tirage.

La cagnotte continue donc de grimper. Le prochain tirage proposera un jackpot estimé à 14 millions d’euros.

Comment récupérer ses gains ?

Les gains remportés en ligne sont automatiquement crédités sur le compte joueur FDJ. Les personnes ayant validé leur grille dans un point de vente peuvent présenter leur reçu auprès d’un détaillant agréé pour percevoir leurs gains, dans la limite des plafonds prévus.

Pour les gains supérieurs à 30 000 euros et inférieurs à 500 000 euros, les joueurs doivent se rendre dans un centre de paiement FDJ. À partir de 500 000 euros, un accompagnement personnalisé est proposé aux grands gagnants.

Le prochain tirage du Loto aura lieu le lundi 20 juillet 2026 avec un jackpot estimé à 14 millions d’euros.