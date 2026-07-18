Tirage Keno : découvrez les numéros gagnants du samedi 18 juillet 2026

Le tirage Keno du samedi 18 juillet 2026 a livré son verdict. Découvrez les 16 numéros gagnants ainsi que le Numéro 7 communiqué à l’issue de ce nouveau tirage.

Les joueurs peuvent désormais comparer leur grille avec la combinaison tirée afin de vérifier s’ils figurent parmi les gagnants du jour.

Tirage Keno du samedi 18 juillet 2026 1

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6

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16

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44

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55

56 NUMÉRO 7 : 6 772 421

Comment récupérer ses gains ?

Les gains obtenus en ligne sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Pour les tickets validés dans un point de vente, les joueurs doivent présenter leur reçu auprès d’un détaillant agréé afin de faire vérifier leur participation et percevoir leur gain.

Le prochain tirage Keno aura lieu le dimanche 19 juillet 2026. Les participants pourront de nouveau tenter leur chance pour remporter jusqu’à 2 millions d’euros.