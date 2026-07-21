Coupe du monde 2030 : voici les six pays déjà qualifiés

Alors que la Coupe du monde 2026 vient à peine de s’achever, les regards se tournent déjà vers la prochaine édition. La Coupe du monde 2030 sera historique à plus d’un titre. Et avant même le début des éliminatoires, six sélections ont déjà validé leur billet pour le tournoi.

Cette qualification anticipée s’explique par un format inédit imaginé par la FIFA pour célébrer le centenaire de la compétition. Si la majeure partie du tournoi se disputera en Espagne, au Portugal et au Maroc, les premiers matchs auront également lieu en Amérique du Sud.

La Coupe du monde 2030 connaît déjà six de ses futurs participants ➡️ https://t.co/Z1f — L’ÉQUIPE

21 juillet 2026

Les trois pays hôtes automatiquement qualifiés

Comme le veut la tradition, les trois principaux pays organisateurs bénéficieront d’une qualification directe. Il s’agit de l’Espagne, du Portugal et du Maroc, qui accueilleront l’essentiel des rencontres de cette édition anniversaire.

Pour le Maroc, cette qualification représente un nouvel exploit historique. Après avoir accueilli la CAN 2025, le royaume deviendra le deuxième pays africain à organiser une Coupe du monde, après l’Afrique du Sud en 2010.

Afin de célébrer les 100 ans de la première Coupe du monde disputée en Uruguay en 1930, la FIFA a décidé que les trois premiers matchs de l’édition 2030 se dérouleraient en Amérique du Sud.

L’Uruguay, hôte de la rencontre inaugurale du centenaire, ainsi que l’Argentine et le Paraguay accueilleront chacun un match officiel. En conséquence, ces trois sélections sont elles aussi directement qualifiées pour la phase finale.

Une Coupe du monde répartie sur trois continents

Jamais une Coupe du monde n’avait été organisée selon une telle configuration. Les équipes débuteront la compétition en Amérique du Sud avant de rejoindre l’Europe et l’Afrique pour la suite du tournoi.

Ce format exceptionnel permettra de rendre hommage au premier Mondial de l’histoire, organisé en Uruguay en 1930, tout en mettant en valeur la coopération entre plusieurs confédérations.

🇪🇸 Espagne (pays hôte)

(pays hôte) 🇵🇹 Portugal (pays hôte)

(pays hôte) 🇲🇦 Maroc (pays hôte)

(pays hôte) 🇺🇾 Uruguay (match du centenaire)

(match du centenaire) 🇦🇷 Argentine (match du centenaire)

(match du centenaire) 🇵🇾 Paraguay (match du centenaire)

Il reste désormais 42 places à attribuer à travers les éliminatoires organisés par les différentes confédérations. La route vers la Coupe du monde 2030 est déjà lancée, avec six nations qui peuvent préparer sereinement leur rendez-vous mondial.