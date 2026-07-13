Coupe du monde 2030 : la FIFA envisage un tournoi à 64 équipes

La Coupe du monde à 64 équipes n’est plus une simple idée lancée au hasard. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé que l’instance étudierait officiellement cette possibilité après la fin du Mondial 2026. Une annonce qui pourrait profondément bouleverser l’avenir de la plus prestigieuse compétition du football mondial.

Après être passée de 32 à 48 sélections en 2026, la Coupe du monde pourrait accueillir 16 équipes supplémentaires dès l’édition 2030, organisée principalement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, avec trois matches du centenaire disputés en Argentine, au Paraguay et en Uruguay.

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Gianni Infantino défend une Coupe du monde plus ouverte

Interrogé sur cette éventuelle nouvelle réforme, Gianni Infantino a expliqué que la FIFA examinerait le projet une fois le Mondial 2026 terminé. Le dirigeant suisse estime que l’élargissement de la compétition permet à davantage de pays de rêver d’une qualification et favorise le développement du football sur tous les continents.

Le patron de la FIFA s’appuie également sur les enseignements de la Coupe du monde 2026. Selon lui, les performances des nations dites « émergentes », notamment africaines, prouvent que l’écart avec les grandes puissances se réduit progressivement.

Un projet qui divise déjà le monde du football

Si la perspective d’une Coupe du monde à 64 équipes réjouit les fédérations les moins bien classées, elle suscite aussi de nombreuses critiques. Plusieurs observateurs estiment qu’un nouveau passage de 48 à 64 participants risquerait de réduire encore davantage l’intérêt des éliminatoires et d’alourdir un calendrier déjà très chargé.

Pour l’heure, aucune décision n’a été prise. La FIFA insiste sur le fait que le projet sera étudié officiellement après le Mondial 2026 avant toute éventuelle adoption. Mais une chose est certaine : le débat sur l’avenir de la Coupe du monde est désormais bel et bien lancé.