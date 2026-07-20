Loto FDJ : les numéros gagnants du lundi 20 juillet 2026

Les résultats Loto FDJ du lundi 20 juillet 2026 sont désormais connus. Aucun joueur n’a trouvé la combinaison gagnante, laissant le jackpot de 14 millions d’euros sans vainqueur. Découvrez les numéros tirés, le Numéro Chance, le NUMÉRO7 ainsi que les 10 codes Loto gagnants.

La Française des Jeux a procédé ce lundi 20 juillet 2026 au tirage du Loto. Malgré un jackpot de 14 millions d’euros mis en jeu, aucun participant n’a réussi à décrocher le gros lot. Deux grilles ont toutefois trouvé les cinq bons numéros sans le Numéro Chance et remportent un gain de deuxième rang.

Résultats Loto FDJ du lundi 20 juillet 2026

La combinaison gagnante est :

13 – 15 – 20 – 24 – 45 Numéro Chance : 8

NUMÉRO7 : 8 464 067

Les 10 codes Loto gagnants à 20 000 €

A 7396 5180

G 4202 2347

H 8119 7421

J 3750 1066

L 9796 9330

M 2437 5784

N 2720 2582

O 0728 3350

O 2920 3551

T 4436 2028

Le jackpot de 14 millions d’euros n’a pas été remporté lors de ce tirage. En revanche, deux grilles ont trouvé les cinq bons numéros sans le Numéro Chance et remportent un gain de deuxième rang. Le jackpot est donc reporté au tirage suivant.

Comment récupérer vos gains ?

Les joueurs ayant validé leur grille en ligne recevront automatiquement leurs gains sur leur Loto FDJ : les numéros gagnants du mercredi 22 juillet 2026. Pour les grilles jouées en point de vente, les gains jusqu’à 30 000 € sont payables chez le détaillant. Au-delà de ce montant et jusqu’à 500 000 €, le paiement s’effectue dans un centre FDJ. Les gains supérieurs à 500 000 € bénéficient d’un accompagnement personnalisé.

Le prochain tirage du Loto FDJ aura lieu le mercredi 22 juillet 2026, avec un jackpot porté à 15 millions d’euros, finalement remporté par un joueur lors de ce tirage.