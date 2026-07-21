Tirage EuroMillions : les numéros gagnants du mardi 21 juillet 2026

Le tirage EuroMillions – My Million du mardi 21 juillet 2026 a livré son verdict. Découvrez la combinaison gagnante, les deux étoiles ainsi que le code My Million permettant à un joueur en France de remporter un million d’euros.

Le jackpot de 59 millions d’euros n’a pas été remporté lors de ce tirage. Deux joueurs ont toutefois trouvé les cinq bons numéros et une étoile, décrochant ainsi un gain de rang 2.

Résultats EuroMillions du mardi 21 juillet 2026 2 3 8 28 39 Étoiles : 2 11 CODE MY MILLION : HF 658 0122

Le jackpot de 59 millions d’euros n’a pas été remporté

Aucun joueur n’est parvenu à trouver les cinq numéros et les deux étoiles du tirage EuroMillions du mardi 21 juillet 2026. Le jackpot de 59 millions d’euros est donc resté sans gagnant.

En revanche, deux participants ont trouvé les cinq bons numéros et une étoile. Ils remportent ainsi un gain de rang 2. En France, le code HF 658 0122 permet par ailleurs à son détenteur de gagner un million d’euros grâce à My Million.

Comment récupérer ses gains ?

Les gains obtenus en ligne sont automatiquement crédités sur le compte joueur FDJ. Pour une grille validée dans un point de vente, le gagnant doit présenter son reçu chez un détaillant agréé lorsque le montant ne dépasse pas 30 000 euros.

Pour un gain supérieur à 30 000 euros et inférieur à 500 000 euros, le joueur doit se rendre dans un centre de paiement FDJ. À partir de 500 000 euros, la Française des Jeux prévoit un accompagnement personnalisé pour les grands gagnants.

Quand aura lieu le prochain tirage EuroMillions ?

Le prochain tirage EuroMillions – My Million aura lieu le vendredi 24 juillet 2026. Près de 70 millions d’euros seront proposés au rang 1, avec un nouveau millionnaire garanti en France grâce au code My Million.