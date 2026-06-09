Tirage Keno : les numéros gagnants du mardi 9 juin 2026

La Française des Jeux a procédé au tirage Keno du mardi 9 juin 2026. Les joueurs peuvent désormais vérifier leur grille et découvrir si les numéros sélectionnés figurent parmi les 16 boules gagnantes tirées au sort.

Les résultats du Keno sont désormais connus pour ce mardi 9 juin 2026. Les joueurs ayant validé une grille peuvent comparer leurs numéros avec ceux tirés lors de ce nouveau rendez-vous quotidien proposé par la Française des Jeux.

Le Numéro 7 gagnant du jour est le 1 238 344. Les participants ayant souscrit à cette option disposent ainsi d’une chance supplémentaire de remporter un gain.

Tirage du mardi 9 juin 2026 7 12 14 16 20 30 33 36 43 44 46 49 52 53 55 56 NUMÉRO 7 : 1 238 344

Comment vérifier ses gains ?

Les joueurs ayant participé en ligne verront leurs éventuels gains crédités directement sur leur compte FDJ. Pour les tickets joués dans un point de vente, il suffit de faire vérifier le reçu chez un détaillant agréé ou à l’aide des outils de contrôle proposés par la Française des Jeux.

Le prochain tirage Keno aura lieu le mercredi 10 juin 2026. Une nouvelle opportunité de tenter sa chance et de viser les gains pouvant atteindre jusqu’à 2 millions d’euros.