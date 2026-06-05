Tirage EuroMillions : résultats du vendredi 5 juin 2026

Le tirage EuroMillions – My Million du vendredi 5 juin 2026 a rendu son verdict. Aucun joueur n’est parvenu à trouver la combinaison complète permettant de remporter le jackpot exceptionnel de 159 millions d’euros mis en jeu. En revanche, un participant français est devenu millionnaire grâce au code My Million.

Numéros gagnants EuroMillions 16 – 17 – 49 – 05 – 06 Étoiles : 2 et 12 Code My Million : PU 143 6071

Le jackpot de 159 millions d’euros résiste encore

Malgré l’immense cagnotte proposée ce vendredi soir, aucun joueur européen n’a réussi à cocher les cinq bons numéros ainsi que les deux étoiles. Le jackpot n’a donc pas trouvé preneur et poursuit sa progression.

Pour le prochain tirage prévu le mardi 9 juin 2026, la cagnotte grimpera à près de 174 millions d’euros, de quoi attirer encore davantage de participants à travers l’Europe.

Comme à chaque tirage EuroMillions, le jeu complémentaire My Million a fait un heureux dans l’Hexagone. Le code gagnant tiré au sort ce vendredi est :

PU 143 6071

Le détenteur de ce code remporte automatiquement la somme d’un million d’euros, indépendamment du résultat obtenu sur sa grille EuroMillions.

Si personne n’a décroché le gros lot, trois joueurs ont tout de même réalisé une performance exceptionnelle en trouvant les cinq numéros gagnants ainsi qu’une seule étoile.

Ces gagnants de rang 2 repartent avec des sommes particulièrement importantes, même s’ils échouent à une seule étoile du jackpot.

Comment récupérer ses gains ?

Les joueurs ayant validé leur grille sur internet verront leurs gains crédités directement sur leur compte FDJ.

Pour les participants ayant joué dans un point de vente :

Gains jusqu’à 30 000 € : paiement chez un détaillant FDJ agréé ;

Gains supérieurs à 30 000 € : retrait dans un centre de paiement FDJ ;

Gains de 500 000 € ou plus : accompagnement personnalisé proposé par la FDJ.

Rendez-vous mardi pour 174 millions d’euros

La prochaine chance de devenir multimillionnaire aura lieu le mardi 9 juin 2026. Les joueurs auront jusqu’à 20h15 pour valider leur grille et tenter de décrocher un jackpot estimé à près de 174 millions d’euros.

Avec une telle somme en jeu, l’EuroMillions continue de faire rêver des millions de participants à travers l’Europe. Reste désormais à savoir si le prochain tirage permettra enfin à un nouveau gagnant de changer de vie.