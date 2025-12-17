Le tirage Euromillions organisé ce mardi 16 décembre 2025 par la Française des Jeux n’a pas permis de désigner de grand gagnant pour le jackpot.

Aucune grille n’a validé la combinaison complète, mais plusieurs joueurs

ont tout de même enregistré des gains importants.

Les numéros gagnants tirés au sort étaient :

14 – 16 – 40 – 41 – 44, accompagnés des

étoiles 2 et 10.

Selon la répartition officielle, une grille jouée en France,

ayant trouvé les cinq bons numéros et un numéro étoile,

permet à son détenteur de remporter 488 880,90 euros.

Trois autres grilles comprenant les cinq bons chiffres sans étoile

rapportent chacune 16 322,70 euros.

Quatre joueurs ayant coché quatre numéros et les deux étoiles

empochent pour leur part 2 224,30 euros.

Le tirage a également fait un nouveau millionnaire grâce au jeu

complémentaire My Million.

Le code gagnant SB 120 7415 offre

un gain garanti d’un million d’euros à un joueur français.

Après ce tirage sans jackpot remporté, l’attention se tourne désormais

vers les prochains rendez-vous de la FDJ.

À noter notamment le Grand Loto de Noël,

prévu exceptionnellement le 25 décembre 2025,

avec une cagnotte exceptionnelle de 20 millions d’euros

qui sera obligatoirement distribuée.

