Résultat Loto FDJ : tirage du mercredi 3 décembre 2025

Résultat Loto FDJ : tirage du mercredi 3 décembre 2025

mercredi 3 décembre 2025 - 23:00

Le tirage du Loto de ce mercredi 3 décembre 2025 n’a désigné aucun gagnant du jackpot. Les 2 millions d’euros mis en jeu ne seront donc pas distribués et la cagnotte grimpera à 3 millions d’euros pour le tirage de samedi.

Même sans grand vainqueur, plusieurs joueurs repartent avec des gains notables. Une grille ayant trouvé les cinq bons numéros – mais pas le numéro Chance – rapporte ainsi 160 579,50 €. De leur côté, 66 grilles gagnantes permettent à leurs propriétaires d’empocher 593,80 € chacun.

Les résultats du tirage

  • Combinaison gagnante : 10 – 13 – 18 – 28 – 36 / Chance : 8
  • Joker+ : 4 705 599
  • 2nd tirage : 3 – 8 – 9 – 16 – 26
  • Codes gagnants : U 3394 9824, M 3455 1085, F 5765 0461, C 3281 7339, H 6980 4576, M 1170 3580, P 0846 9347, I 8420 9267, L 1629 8936, M 2284 3706

Retour sur les précédents tirages

Le début de semaine avait été plus favorable pour les joueurs. Lundi 1er décembre, un participant avait décroché 8 millions d’euros, tandis qu’une autre grille contenant les cinq bons numéros offrait 164 755,40 € à son propriétaire.

Du côté de l’EuroMillions, le tirage de mardi n’a désigné aucun gagnant du jackpot. Quelques joueurs ont toutefois remporté près de 249 653,50 € en retrouvant cinq numéros et une étoile.

Le prochain tirage de l’EuroMillions, prévu le vendredi 5 décembre 2025, mettra en jeu un jackpot exceptionnel de 130 millions d’euros. Les grilles, proposées au prix habituel de 2,50 €, peuvent être validées dès maintenant. Le tirage aura lieu entre 21h30 et 22 heures.

En cas d’absence de gagnant, le jackpot continuera de progresser pour les tirages suivants.

