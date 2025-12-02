La soirée Euromillions de ce mardi 2 décembre 2025 n’a pas livré de grand vainqueur : le jackpot de 17 millions d’euros mis en jeu par la Française des Jeux et ses partenaires européens reste intact.

La combinaison annoncée un peu après 22 heures n’a permis à aucune grille de réunir les cinq numéros et les deux étoiles nécessaires pour décrocher la mise.

Plusieurs joueurs se consolent toutefois avec des gains significatifs : deux grilles validées hors de France ont rapporté 249 653,50 € chacune, tandis qu’en France une grille ayant trouvé les cinq numéros sans étoile a permis à son détenteur d’empocher 12 966,20 €.

La combinaison du tirage était : 4 – 13 – 14 – 20 – 41, accompagnée des étoiles 6 et 12. Du côté du jeu complémentaire My Million, le code gagnant validé en France est SB 684 6490, garantissant 1 million d’euros au titulaire du ticket.

Le prochain tirage est programmé vendredi 5 décembre et proposera un jackpot remis en jeu. Rappel pratique : chaque grille simple (5 numéros + 2 étoiles) coûte 2,50 € et les prises de jeu se clôturent à 20 h 15 le jour du tirage. Les probabilités de toucher la combinaison parfaite restent extrêmement faibles (1 chance sur 139 838 160), mais des gains partiels demeurent possibles à chaque palier.

Élément Détail Numéros 4 – 13 – 14 – 20 – 41 Étoiles 6 – 12 Code My Million SB 684 6490 Jackpot du jour 17 millions € Jackpot remporté ? Non Plus gros gain (Europe) 249 653,50 € (2 gagnants) Plus gros gain (France) 12 966,20 €

Ce tirage succède à une séquence marquée récemment par des jackpots importants : un joueur français avait notamment raflé 178,6 millions d’euros lors d’un précédent tirage. Par ailleurs, un méga-jackpot de 130 millions d’euros est annoncé pour le prochain événement européen, attirant d’ores et déjà l’attention des joueurs.

Pour des mises à jour régulières et l’ensemble des résultats Loto et Euromillions, consultez Footlegende.fr.