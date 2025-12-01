Le premier tirage Loto du mois de décembre a fait un heureux. Ce lundi 1er décembre 2025, la Française des Jeux FDJ mettait en jeu 8 millions d’euros, et la cagnotte a finalement été remportée par un participant français.

Le tirage principal a livré les numéros suivants :

11 – 13 – 14 – 38 – 46, accompagnés du numéro Chance : 1.

Pour le second tirage, les combinaisons gagnantes étaient :

19 – 26 – 32 – 41 – 49.

Comme à chaque session, dix codes ont permis à leurs détenteurs de repartir avec 20 000 € chacun. Les codes gagnants du jour étaient :

B9153 4242, D2871 1690, G1822 9318, G6621 6320, G9828 9477,

H6924 5276, I0934 9941, J6211 3537, J7091 6984, R6789 3834.

Le prochain rendez-vous est fixé au mercredi 3 décembre, avec une cagnotte remise en jeu à 2 millions d’euros.