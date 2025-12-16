Le tirage du Loto FDJ de ce lundi 15 décembre 2025 n’a pas souri aux joueurs en quête du jackpot. Les 2 millions d’euros mis en jeu n’ont trouvé preneur à aucun rang majeur, ni au premier, ni au second.

Selon la répartition officielle des gains, aucun participant n’est parvenu à cocher les cinq bons numéros avec le numéro Chance. Les meilleurs résultats de la soirée concernent des grilles ayant validé quatre numéros et le numéro Chance, permettant à leurs détenteurs d’empocher 5 833,60 €.

Au total, 200 grilles ont également permis à leurs propriétaires de remporter 598,50 €, grâce à quatre bons numéros. Les joueurs ayant trouvé trois numéros et le numéro Chance repartent, quant à eux, avec 74,50 €.

Résultats du tirage Loto du lundi 15 décembre 2025

Combinaison gagnante 26 – 32 – 38 – 42 – 43 / Chance : 6 2nd tirage 13 – 18 – 23 – 27 – 28 Joker+ 7 741 512 Codes gagnants (20 000 €) C 5586 0545 – D 7238 1068 – F 9282 1825 – J 4444 1848 – L 2481 0026 –

N 2438 0812 – O 5748 9942 – Q 5300 5284 – U 8361 8115 – V 3438 8373

Un Loto exceptionnel attendu pour Noël

Si le tirage de ce lundi proposait la cagnotte minimale, la Française des Jeux prépare déjà un événement très attendu pour les fêtes de fin d’année. Comme le veut la tradition, le Loto de Noël mettra en jeu un jackpot exceptionnel de 20 millions d’euros.

Ce tirage spécial se distinguera également par un nombre inédit de gagnants potentiels. 100 codes Loto seront exceptionnellement tirés au sort, contre dix habituellement. Une opportunité rare pour les joueurs, même si la grille spéciale sera proposée au tarif de 5 euros.

Avec une telle cagnotte et des gains multipliés, ce rendez-vous de Noël s’annonce déjà comme l’un des temps forts de la fin d’année pour les amateurs de loterie.

Les résultats du Loto FDJ sont à suivre régulièrement sur Footlegende.fr.