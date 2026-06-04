Real Madrid : Ibrahima Konaté, promesse électorale ou gros coup mercato signé Florentino Pérez

Le Real Madrid tiendrait l’un de ses premiers grands renforts du mercato. Selon Fabrizio Romano, Ibrahima Konaté va rejoindre le club madrilène avec un contrat de quatre ans. Le défenseur français, arrivé en fin de cycle à Liverpool, serait attendu comme l’un des nouveaux piliers de la défense merengue.

L’opération serait déjà bouclée en interne, tout comme celle concernant Denzel Dumfries. Les annonces officielles devraient intervenir après les élections présidentielles du Real Madrid, un calendrier qui donne une dimension politique supplémentaire à ce double mouvement.

🚨💣 Ibrahima Konaté to Real Madrid, all confirmed and here we go! ✅ Four year contract has been signed today, same as Denzel Dumfries. Both signings are done and sealed by Florentino Pérez. Announcements to follow after the elections. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

June 3, 2026

D’après Fabrizio Romano, Ibrahima Konaté a signé un contrat de quatre ans avec le Real Madrid. Le défenseur central français arriverait libre, ce qui ferait de cette opération un coup majeur pour la Maison Blanche. À 27 ans, l’ancien joueur de Leipzig possède déjà une solide expérience du très haut niveau avec Liverpool et l’équipe de France.

Son profil correspond parfaitement aux besoins du Real Madrid : puissance, vitesse, impact physique, expérience européenne et capacité à défendre haut. Dans une équipe souvent exposée en transition, Konaté peut apporter une présence athlétique précieuse aux côtés des cadres défensifs du club.

Florentino Pérez prépare ses annonces après les élections

Le dossier Konaté ne serait pas le seul bouclé. Fabrizio Romano affirme également que Denzel Dumfries a lui aussi signé son contrat avec le Real Madrid. Le latéral droit néerlandais de l’Inter Milan viendrait renforcer un couloir où Madrid cherchait une solution fiable et expérimentée.

Avec Konaté dans l’axe et Dumfries sur le côté droit, Florentino Pérez enverrait un message très clair : le Real Madrid veut reconstruire une défense plus puissante, plus agressive et mieux armée pour les grands rendez-vous européens.

Selon les informations relayées, les deux signatures seraient déjà scellées par Florentino Pérez, mais les annonces officielles devraient attendre la fin des élections présidentielles du club. Le timing n’est pas anodin : ces arrivées peuvent aussi servir de signal fort aux socios, dans un contexte où le Real Madrid veut ouvrir un nouveau cycle.

Le club madrilène sort d’une période où plusieurs ajustements défensifs étaient attendus. En recrutant Konaté et Dumfries, Madrid miserait à la fois sur la gratuité du défenseur français et sur l’opportunité de marché représentée par le latéral néerlandais.

Ibrahima Konaté, un profil taillé pour le Real Madrid

Formé à Sochaux avant de se révéler au RB Leipzig, Ibrahima Konaté s’est imposé comme l’un des défenseurs français les plus physiques de sa génération. À Liverpool, il a découvert l’intensité de la Premier League, les grandes soirées de Ligue des champions et la pression permanente d’un club habitué à jouer les premiers rôles.

Son arrivée au Real Madrid représenterait une nouvelle étape majeure dans sa carrière. Dans un club où l’exigence est permanente, Konaté devra confirmer sa régularité et son leadership. Mais sur le papier, son association avec les défenseurs déjà présents dans l’effectif madrilène a de quoi séduire les supporters.

Si ces deux arrivées sont confirmées officiellement, le Real Madrid frapperait fort dès le début du mercato. Un défenseur central international français et un latéral droit finaliste de Ligue des champions avec l’Inter : le message est clair, Madrid veut retrouver une solidité défensive digne de ses ambitions.

Reste désormais à attendre la communication officielle du club. Mais selon Fabrizio Romano, le dossier est déjà bouclé : Ibrahima Konaté va bien porter le maillot du Real Madrid, avec Denzel Dumfries également attendu dans la capitale espagnole.