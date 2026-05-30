PSG – Arsenal : Dembélé relance totalement la finale sur penalty !

Le Paris Saint-Germain est revenu à hauteur d’Arsenal dans cette finale de Ligue des champions grâce à Ousmane Dembélé. Longtemps bloqués par l’organisation défensive des Gunners, les Parisiens ont finalement trouvé la faille à l’heure de jeu grâce à un penalty parfaitement transformé par l’international français.

Tout est parti d’une accélération de Khvicha Kvaratskhelia dans la surface londonienne. Le Géorgien a combiné avec Dembélé avant d’être accroché par Cristhian Mosquera. L’arbitre n’a pas hésité une seconde et a immédiatement désigné le point de penalty.

Face à David Raya, Ousmane Dembélé a gardé son sang-froid. L’attaquant parisien a envoyé le gardien espagnol du mauvais côté avant de placer le ballon au fond des filets pour égaliser et faire exploser les supporters du PSG présents à Budapest.

Le PSG récompensé de sa domination

Menés depuis l’ouverture du score rapide de Kai Havertz, les hommes de Luis Enrique poussaient depuis de longues minutes pour revenir dans la rencontre. Avec une possession largement favorable et plusieurs situations dangereuses autour de la surface adverse, le PSG avait progressivement pris le contrôle du match.

Cette égalisation vient récompenser les efforts des Parisiens, beaucoup plus entreprenants depuis le retour des vestiaires. Arsenal, qui avait jusque-là parfaitement résisté, voit son avantage disparaître au pire moment.

À environ vingt-cinq minutes de la fin du temps réglementaire, cette finale de Ligue des champions est désormais complètement relancée. Le PSG retrouve de l’élan tandis qu’Arsenal doit rapidement digérer ce coup dur pour éviter de subir davantage la pression parisienne.

À Budapest, le score est désormais de 1-1 entre le PSG et Arsenal, grâce à un penalty transformé par Ousmane Dembélé après une faute sur Kvaratskhelia.