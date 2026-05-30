PSG – Arsenal : les Gunners prennent l’avance dans une première période parfaitement maîtrisée

Le Paris Saint-Germain est mené 1-0 par Arsenal à la mi-temps de cette finale PSG – Arsenal de Ligue des champions disputée à la Puskás Arena de Budapest. Les Londoniens ont frappé très tôt dans la rencontre grâce à Kai Havertz et ont ensuite livré une première période extrêmement solide sur le plan défensif.

Dès la 6e minute, Arsenal a profité d’une transition rapide pour faire la différence. Servi dans la surface, Kai Havertz a trouvé l’ouverture d’une frappe précise qui a laissé Matvey Safonov sans réaction. Un début de match idéal pour les hommes de Mikel Arteta.

Après ce coup de froid, le PSG a progressivement pris le contrôle du ballon. Les Parisiens ont même dépassé les 75 % de possession au cours de cette première période, mais sans parvenir à réellement mettre en difficulté David Raya. 1

Malgré les efforts de Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz au milieu de terrain, les occasions franches se sont faites rares. Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ont été parfaitement contenus par l’organisation défensive londonienne, emmenée par un Gabriel impérial dans l’axe.

Arsenal impressionne par sa discipline

Les Gunners ont affiché une grande maturité dans cette première période. Solides dans les duels, compacts entre les lignes et dangereux à la récupération, ils ont parfaitement exécuté le plan imaginé par Mikel Arteta.

Le PSG a bien tenté de réagir avant la pause, notamment sur une tête de Fabian Ruiz et plusieurs situations autour de la surface adverse, mais Arsenal a tenu bon jusqu’au coup de sifflet de la mi-temps.

Tout reste ouvert dans ce PSG – Arsenal

Malgré ce retard au score, rien n’est encore joué pour le club parisien. Luis Enrique devra toutefois trouver des solutions pour déséquilibrer un bloc anglais particulièrement bien organisé.

À la pause, Arsenal mène donc 1-0 grâce à Kai Havertz et se rapproche un peu plus d’un premier sacre historique en Ligue des champions.