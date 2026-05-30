PSG – Arsenal : Paris conserve sa couronne européenne au bout du suspense

Le PSG est encore champion d’Europe. Un an après son premier sacre continental, le club de la capitale a remporté une deuxième Ligue des champions consécutive en battant Arsenal au terme d’une finale irrespirable à Budapest.

Le score final restera dans l’histoire : PSG 1-1 Arsenal, 4-3 aux tirs au but. Les Gunners avaient ouvert le score dès la 6e minute par Kai Havertz, avant l’égalisation d’Ousmane Dembélé sur penalty à la 65e minute.

Après une prolongation tendue et sans nouveau but, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but. Plus solides dans cet exercice, les Parisiens ont fini par faire craquer Arsenal pour conserver leur titre européen.

Le PSG réalise le doublé européen

Ce succès confirme l’installation du PSG au sommet du football européen. Après le titre remporté la saison dernière, les hommes de Luis Enrique réussissent l’exploit de conserver la Ligue des champions, une performance rare dans l’ère moderne.

Arsenal pourra nourrir des regrets après avoir longtemps mené au score et résisté à la pression parisienne. Mais le PSG a encore montré son mental dans les grands rendez-vous.

Avec cette victoire, Paris entre un peu plus dans l’histoire du football européen et confirme que son sacre de l’an dernier n’était pas un accident.