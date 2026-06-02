Turquie : Fenerbahçe rêve d’un coup historique avec Robert Lewandowski

Le football turc pourrait bientôt connaître l’un des plus grands transferts de son histoire. Selon les informations de Fabrizio Romano, Fenerbahçe a entamé des contacts avec l’entourage de Robert Lewandowski afin d’étudier la possibilité de recruter l’attaquant polonais.

Le dossier n’en est qu’à ses débuts, mais le simple fait de voir le nom de Lewandowski associé au club stambouliote témoigne de l’ambition grandissante de Fenerbahçe. Le buteur continue d’évaluer les différentes options qui s’offrent à lui pour la suite de sa carrière.

🚨🟡🔵 Fenerbahçe are interested in signing Robert Lewandowski as a free agent. Initial contacts made with his camp while Lewandowski keeps assessing all options. He’s among names suggested by presidential candidate Safi. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

August 22, 2026

Fenerbahçe, un géant historique du football turc

Fondé en 1907 à Istanbul, Fenerbahçe fait partie des trois géants du football turc avec Galatasaray et Beşiktaş. Le club possède l’un des plus grands palmarès du pays avec 19 titres de champion de Turquie dans l’ère professionnelle, auxquels s’ajoutent plusieurs titres nationaux remportés avant la création de la Süper Lig. Le club revendique aujourd’hui 28 championnats nationaux dans son histoire.

Sur la scène européenne, Fenerbahçe n’a jamais remporté de compétition continentale majeure mais a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions en 2008 et les demi-finales de la Ligue Europa en 2013, ses meilleures performances à ce jour.

Malgré d’importants investissements et l’arrivée de José Mourinho en 2024, Fenerbahçe a encore échoué à reconquérir le championnat. Le club a terminé deuxième de Süper Lig lors de la saison 2025-2026, derrière son grand rival Galatasaray. Les Canaris jaunes ont toutefois remporté la Supercoupe de Turquie.

Cette nouvelle désillusion nationale pousse les dirigeants à envisager des recrues capables de changer la dimension du club, aussi bien sportivement que médiatiquement.

Lewandowski marcherait dans les pas de plusieurs stars mondiales

Si l’opération aboutissait, Robert Lewandowski rejoindrait une longue liste de stars ayant porté le maillot jaune et bleu. Ces dernières années, Fenerbahçe a attiré des joueurs de renom comme Mesut Özil, Edin Džeko, Milan Škriniar, N’Golo Kanté, Ederson, Fred ou encore Sofyan Amrabat.

Dans les années 2000, le club avait également marqué les esprits avec des joueurs emblématiques comme Alex de Souza, considéré comme l’une des plus grandes légendes de son histoire, mais aussi Nicolas Anelka, Robin van Persie ou Dirk Kuyt.

L’arrivée de Lewandowski constituerait cependant un transfert d’une autre dimension. À 38 ans, l’ancien buteur du Bayern Munich et du FC Barcelone reste l’un des attaquants les plus prolifiques du football moderne avec plus de 700 buts en carrière.

Pour Fenerbahçe, recruter Robert Lewandowski ne serait pas seulement un renfort sportif. Ce serait également un message adressé à toute l’Europe et à son rival Galatasaray : le club stambouliote veut retrouver sa place parmi les grandes puissances du continent.

Reste désormais à savoir si les discussions entamées avec l’entourage du Polonais déboucheront sur une offre concrète. Une chose est sûre : l’idée de voir Robert Lewandowski évoluer dans le bouillant Şükrü Saracoğlu fait déjà rêver les supporters de Fenerbahçe.