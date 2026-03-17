Mercato : Robert Lewandowski parle de son avenir

À bientôt 37 ans, Robert Lewandowski se retrouve à un moment charnière de sa carrière. En fin de contrat avec le FC Barcelone, le buteur polonais voit son nom circuler avec insistance à l’approche du mercato. Pourtant, fidèle à son tempérament, il avance sans précipitation.

Dans un entretien accordé à SportWeek, Lewandowski a choisi la retenue plutôt que les projections. « Honnêtement, je n’ai rien à dire aujourd’hui sur mon avenir… L’objectif est de terminer la saison avec le maximum de victoires, de buts et de titres », a-t-il confié, comme pour rappeler que l’urgence reste le terrain, pas les rumeurs.

Mais derrière cette prudence, une autre musique se fait entendre. Celle de la Serie A, qui observe la situation avec attention. La Juventus et l’AC Milan suivent le dossier, conscientes que le temps joue en leur faveur.

Interrogé sur ce possible virage, Lewandowski n’a pas évoqué de projet immédiat. Il a préféré remonter le fil du temps. « En 2010, j’étais encore en Pologne… Le Genoa voulait me recruter… » Une invitation, un match observé depuis les tribunes, une curiosité de jeune joueur à l’aube de son envol vers le Borussia Dortmund. Rien de plus. Et pourtant, déjà un premier lien.

Ce souvenir, presque anodin, éclaire différemment ses mots lorsqu’il parle aujourd’hui du championnat italien. Il le décrit comme « très compétitif », fait de duels âpres et d’équilibres incertains. Une admiration mesurée, mais sincère, loin des discours convenus.

Entre Barcelone et un possible dernier défi, l’histoire reste ouverte. Mais en coulisses, Joan Laporta a déjà tranché : malgré l’intérêt persistant de la Juventus, le président réélu fait de Robert Lewandowski une priorité de son projet.