FC Barcelone : Laporta fixe les priorités du mercato

Fraîchement reconduit à la tête du FC Barcelone jusqu’en 2031, Joan Laporta n’a pas tardé à remettre en marche la machine sportive. Le président catalan entend désormais accélérer sur plusieurs dossiers majeurs afin de structurer le Barça version 2026-2027.

Première priorité : sécuriser l’avenir de Hansi Flick. L’entraîneur allemand, dont le contrat court jusqu’en 2027, est considéré comme la pièce maîtresse du projet. Laporta souhaite prolonger son bail rapidement afin d’éviter toute incertitude à moyen terme.

Dans la même logique, la direction catalane travaille également sur plusieurs cadres de l’effectif. Robert Lewandowski, arrivé en 2022, pourrait bénéficier d’une année supplémentaire, tandis que Ferran Torres fait aussi l’objet de discussions en interne.

Un mercato ciblé et réfléchi

Sur le marché des transferts, le Barça ne compte pas faire n’importe quoi. Laporta a évoqué le besoin d’un attaquant, sans en faire une priorité absolue, ainsi que celui d’un défenseur central.

Certaines pistes sont déjà étudiées. Le club catalan s’intéresse notamment à Julián Álvarez, même si les conditions restent strictes. En revanche, la piste Dušan Vlahović semble écartée.

Le Barça pourrait également privilégier des solutions temporaires. Un nouveau prêt de Marcus Rashford est envisagé plutôt qu’un transfert définitif estimé à 30 millions d’euros. Même logique pour João Cancelo, dont l’avenir dépendra de ses performances et de l’équilibre défensif recherché.

Au-delà du mercato, Laporta insiste sur un point clé : l’identité du club. Le président souhaite continuer à miser sur La Masia, véritable ADN du Barça.

Plusieurs jeunes pourraient être intégrés progressivement à l’équipe première, preuve que le club catalan veut allier ambition immédiate et construction durable.

Avec cette feuille de route claire, Joan Laporta entend redonner au FC Barcelone toute sa compétitivité sur la scène nationale et européenne, en s’appuyant sur un équilibre entre stars confirmées et talents issus du centre de formation.