Barcelone : Samuel Eto’o affiche son soutien total à Joan Laporta

À la veille de l’élection à la présidence du FC Barcelona, Samuel Eto’o est sorti du silence pour afficher publiquement son soutien à Joan Laporta.

Dans un message publié ce samedi sur sa page Facebook, l’ancien attaquant camerounais, aujourd’hui président de la Fédération camerounaise de football, a adressé un message fort à l’ancien dirigeant blaugrana, qu’il considère comme un proche.

« Mon président à vie »

Dans son message, Samuel Eto’o a tenu à rappeler le rôle majeur joué par Laporta dans l’histoire récente du club catalan.

« Mon Président à vie, Mon frère, Mon ami,. Demain est un jour important pour tous ceux qui aiment le FC Barcelone.

Je suis un témoin vivant de l’histoire extraordinaire que tu as contribué à écrire dans ce club légendaire. »

L’ancien buteur du Barça, qui a marqué l’histoire du club entre 2004 et 2009, affirme avoir été directement témoin de l’impact de Laporta durant les grandes années du club.

Samuel Eto’o a également lancé un appel aux supporters blaugrana pour soutenir le président sortant lors du scrutin.

« À tous les amoureux de notre belle équipe : l’heure est venue de soutenir celui qui incarne cette histoire et ces valeurs. Votez pour Joan Laporta. »

Dans son message, Eto’o évoque aussi sa fierté d’avoir travaillé aux côtés du dirigeant espagnol durant l’une des périodes les plus glorieuses du club.

Sous la présidence de Joan Laporta, Samuel Eto’o avait remporté plusieurs trophées majeurs avec le FC Barcelone, notamment deux UEFA Champions League et plusieurs titres de Liga.

Le soutien du quadruple Ballon d’Or africain pourrait ainsi peser symboliquement dans cette élection très attendue du côté de Barcelone.

Son message s’est conclu par un slogan cher aux supporters catalans : « Visca Barça ! »