Real Madrid : ces stars qui ont échoué chez les Merengue avant de devenir des légendes ailleurs

Le Real Madrid est sans doute l’un des clubs les plus prestigieux et les plus exigeants du football mondial. Mais évoluer au Santiago Bernabéu ne garantit pas toujours le succès. Au contraire, plusieurs joueurs devenus des références du football européen ont connu un passage raté dans la capitale espagnole avant de briller ailleurs.

Voici quatre exemples frappants de joueurs qui ont connu un flop au Real Madrid avant de devenir des légendes ailleurs, à l’image du Brésilien Zé Roberto.

Zé Roberto : l’échec madrilène qui a forgé une légende du Bayern

Lorsqu’il rejoint le Real Madrid en 1997, Zé Roberto est considéré comme l’un des milieux brésiliens les plus prometteurs de sa génération. Pourtant, son aventure en Espagne tourne rapidement au fiasco.

Dans une interview accordée à Globo Esporte, l’ancien international brésilien a expliqué les raisons surprenantes de cet échec. Jeune et fraîchement marié, il avoue avoir passé des nuits entières à jouer à la PlayStation, négligeant son sommeil et son alimentation. Résultat : une condition physique dégradée et des performances décevantes.

Mais ce passage raté ne marque pas la fin de sa carrière. Bien au contraire.

Après son départ de Madrid, Zé Roberto se relance d’abord en Allemagne avant de devenir une véritable icône du FC Bayern Munich. Sa discipline retrouvée et sa longévité exceptionnelle feront de lui l’un des joueurs les plus respectés du vestiaire bavarois pendant près d’une décennie.

Wesley Sneijder : rejeté par Madrid, héros du triplé de l’Inter

Arrivé au Real Madrid en 2007 après avoir brillé à l’Ajax, Wesley Sneijder débute pourtant très bien en Liga. Mais la révolution des Galactiques version Florentino Pérez va tout bouleverser.

L’arrivée de stars comme Cristiano Ronaldo ou Kaká pousse la direction madrilène à se séparer de plusieurs joueurs néerlandais, dont Sneijder.

Transféré à l’Inter Milan en 2009, le milieu offensif néerlandais se transforme alors en véritable maestro sous les ordres de José Mourinho.

En 2010, il réalise l’une des saisons les plus mémorables de l’histoire du club italien : Ligue des champions ; Serie A ; Coupe d’Italie

Sneijder devient l’un des grands artisans du triplé historique de l’Inter et frôle même le Ballon d’Or.

Arjen Robben : considéré comme irrégulier à Madrid, légende du Bayern

Comme Sneijder, Arjen Robben rejoint le Real Madrid en 2007. L’ailier néerlandais montre rapidement son talent, mais les blessures et l’instabilité sportive du club l’empêchent de s’imposer durablement.

Lorsque Madrid décide de reconstruire son attaque en 2009, Robben est poussé vers la sortie.

Direction l’Allemagne et le FC Bayern Munich, où il va écrire une page majeure de l’histoire du club.

Avec son fameux crochet intérieur du pied gauche, Robben devient l’un des joueurs les plus redoutés d’Europe. Il marque notamment le but décisif en finale de la Ligue des champions 2013 contre le Borussia Dortmund, offrant au Bayern un sacre historique.

Samuel Eto’o : ignoré au Real, superstar du Barça et de l’Inter

L’histoire de Samuel Eto’o avec le Real Madrid est l’une des plus connues. Recruté très jeune, l’attaquant camerounais ne reçoit quasiment aucune opportunité avec l’équipe première.

Après plusieurs prêts, il quitte définitivement Madrid et rejoint Majorque, où il explose en Liga.

Mais c’est surtout au FC Barcelona qu’il devient une véritable légende. Avec les Blaugranas, Eto’o remporte deux Ligues des champions et s’impose comme l’un des meilleurs attaquants du monde.

L’attaquant camerounais entrera encore un peu plus dans l’histoire en remportant un triplé historique avec l’Inter Milan en 2010.

Ironie du destin : le Real Madrid avait laissé partir l’un des plus grands buteurs de sa génération.

Le Real Madrid reste un club unique dans le football mondial. La pression médiatique, la concurrence permanente et l’exigence de résultats immédiats peuvent transformer une aventure prometteuse en passage compliqué.

Pour certains joueurs, cet échec madrilène s’est pourtant transformé en tremplin. Zé Roberto, Sneijder, Robben ou Samuel Eto’o ont tous prouvé qu’un passage raté au Santiago Bernabéu n’empêche pas de devenir une légende ailleurs.

Au contraire, ces histoires rappellent que dans le football, un échec peut parfois être le début d’une carrière encore plus grande.