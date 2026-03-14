Real Madrid : Zé Roberto révèle la raison étonnante de son échec chez les Merengue

Le passage de Zé Roberto au Real Madrid reste l’un des épisodes les plus étonnants de sa carrière. L’ancien international brésilien, aujourd’hui retraité, est revenu avec franchise sur cette période lors d’une interview accordée au média brésilien Globo Esporte.

Dans les années 1990, de nombreux joueurs brésiliens ont marqué l’histoire du Real Madrid, à l’image de Roberto Carlos, Marcelo ou plus récemment Vinícius Júnior. Mais pour Zé Roberto, l’aventure madrilène n’a jamais réellement décollé.

Le Brésilien reconnaît avoir été totalement dépassé à son arrivée dans la capitale espagnole.

« Je suis arrivé dans l’un des plus grands clubs du monde sans être préparé, ni mentalement ni tactiquement. Tout était différent : les voitures de luxe, les costumes dans les vestiaires… Roberto Carlos plaisantait en disant qu’on allait croire que j’étais venu repeindre les vestiaires », a-t-il raconté.

La PlayStation, une mauvaise habitude

Mais le plus surprenant reste l’explication de ses performances décevantes. Zé Roberto admet que son mode de vie a saboté ses débuts au Real Madrid.

« J’étais jeune, fraîchement marié et j’avais acheté une PlayStation. Je jouais jusqu’au petit matin. Je mangeais mal et je dormais peu. Mes performances ont chuté et j’ai pris du poids. C’était la seule période de ma carrière où je n’étais pas en pleine forme physique », a-t-il reconnu.

Une confession rare qui illustre les difficultés d’adaptation que peuvent rencontrer certains joueurs dans les plus grands clubs.

Il faudra presque dix ans au milieu brésilien pour réaliser l’importance d’une discipline de vie irréprochable. De retour au Brésil puis en Allemagne, il décide de changer radicalement ses habitudes.

« J’ai compris que mon corps était mon outil de travail. J’ai commencé à le traiter comme une machine qui nécessite un entretien quotidien », explique-t-il.

Cette prise de conscience lui permettra de prolonger sa carrière au plus haut niveau, notamment avec le FC Bayern Munich, où il restera l’un des joueurs les plus respectés du vestiaire.