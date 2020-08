Mercato / Barça : Bartomeu va faire éclater la vérité pour Messi

Josep Maria Bartomeu est-il la cause des envies de départ de Lionel Messi ? Le président du Barça a fait en sorte que la réponse soit bientôt connue.

Depuis que l’on sait que Lionel Messi a informé sa direction de son envie de quitter le FC Barcelone, une petite musique s’est installée : l’Argentin a peut-être comme seule ambition de faire tomber Josep Maria Bartomeu. Si le président blaugrana part, alors Messi pourrait de nouveau envisager de rester. Autrement dit, si le président ne part pas, il sera tenu pour responsable du départ du sextuple Ballon d’Or et légende absolue du club.

Bartomeu prêt à partir si cela permet de conserver Messi

Déterminé à conserver son joyau, et peut-être aussi à ne pas devenir le président le plus haï de l’histoire du club pour avoir poussé le meilleur joueur du monde vers la sortie, Bartomeu a décidé de reprendre cette hypothèse de volée en mettant sa tête dans la balance. Selon TV3 et Marca, le patron du Barça serait d’accord pour quitter son poste immédiatement si cela permet de conserver Messi. A une condition : que ce dernier l’annonce publiquement. Comment l’attaquant de 33 ans va-t-il réagir à cette information ? La balle est désormais dans son camp.

Si ce dernier décidait de maintenir sa position et de réitérer ses envies de transfert, le président barcelonais ne pourrait plus en être tenu responsable. Ce serait la décision de Messi et uniquement de Messi. Sa réponse est désormais très attendue… Va-t-il choisir de mettre la tête de son président sur le billot ? Ou son choix de vouloir partir est-il indépendant du sort de Bartomeu ? Si ce dernier a décidé de mettre son poste en jeu, c’est peut-être parce qu’il connaît déjà la réponse : l’Argentin souhaite partir quoi qu’il arrive.

