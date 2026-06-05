Equipe de France : Kylian Mbappé entre dans le Top 10 des joueurs les plus capés des Bleus

Kylian Mbappé continue d’écrire sa légende sous le maillot de l’équipe de France. En honorant sa 97e sélection avec les Bleus contre la Côte d’Ivoire, le capitaine tricolore a officiellement intégré le Top 10 des joueurs les plus capés des Bleus.

À seulement 27 ans, l’attaquant du Real Madrid rejoint un cercle extrêmement fermé composé de plusieurs légendes du football français comme Laurent Blanc, Bixente Lizarazu ou encore Karim Benzema, qui comptent également 97 apparitions sous le maillot national.

💙 Kylian Mbappé a honoré sa 97e sélection et intègre le TOP 10 des joueurs les plus capés de l’histoire de l’Équipe de France. — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance)

25 août 2026

Depuis ses débuts avec les Bleus en mars 2017 face au Luxembourg, Kylian Mbappé n’a cessé d’accumuler les records. Champion du monde en 2018, finaliste du Mondial 2022, vainqueur de la Ligue des Nations en 2021 et désormais capitaine de l’équipe de France, il est devenu l’un des symboles de toute une génération.

Avec déjà 97 sélections à son actif, le Bondynois se rapproche progressivement des plus grands monuments du football français. Son jeune âge lui laisse même envisager la possibilité d’aller chercher le record absolu détenu par Hugo Lloris.

Le record d’Hugo Lloris dans le viseur ?

Avec 145 sélections, Hugo Lloris demeure le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France. Derrière lui figurent Lilian Thuram (142 sélections), Antoine Griezmann (137) et Olivier Giroud (137).

Mbappé accuse encore un retard conséquent de 48 matchs sur l’ancien gardien des Bleus. Toutefois, compte tenu de son statut indiscutable et de son âge, plusieurs observateurs estiment qu’il pourrait devenir le nouveau recordman dans les prochaines années.

En entrant dans le Top 10, Mbappé dépasse ou rejoint des joueurs qui ont marqué l’histoire du football français. Il se retrouve désormais au niveau de Karim Benzema, Laurent Blanc et Bixente Lizarazu, trois champions du monde 1998 devenus des références absolues dans leur registre.

Ce nouveau cap confirme une fois de plus la place particulière qu’occupe déjà l’ancien Parisien dans l’histoire du football français. Alors que sa carrière est encore loin d’être terminée, il continue d’empiler les statistiques et les distinctions à un rythme impressionnant.

Le Top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire des Bleus

Rang Joueur Sélections 1 Hugo Lloris 145 2 Lilian Thuram 142 3 Antoine Griezmann 137 4 Olivier Giroud 137 5 Thierry Henry 123 6 Marcel Desailly 116 7 Zinédine Zidane 108 8 Patrick Vieira 107 9 Didier Deschamps 103 10 Kylian Mbappé 97

À ce rythme, Kylian Mbappé pourrait rapidement grimper dans ce classement historique. Et si les blessures l’épargnent, le record absolu d’Hugo Lloris ne semble plus inaccessible pour la superstar française.