Mercato : Antoine Griezmann déjà fixé sur son nouveau salaire en MLS ? 

La fin d’un cycle se confirme pour Antoine Griezmann. L’attaquant français se dirige vers un départ cet été, avec une destination déjà bien identifiée.

L’histoire entre Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid semble toucher à son terme. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant de 35 ans s’apprête à tourner une page importante de sa carrière à l’issue de la saison.

Revenu en 2021 après une parenthèse au FC Barcelone, le Français a retrouvé un rôle majeur chez les Colchoneros. Mais malgré des performances encore solides, avec 13 buts et 4 passes décisives cette saison, l’heure serait venue de relever un nouveau défi.

Direction les États-Unis

Selon plusieurs sources, l’ancien international français serait actuellement en Floride afin de finaliser son arrivée à Orlando City SC. Un accord porterait sur un contrat de deux saisons, avec une année supplémentaire en option.

Son futur salaire serait déjà connu : environ 10 millions d’euros par an, preuve de l’importance du projet construit autour de lui en MLS.

Comme évoqué dans les discussions, « Griezmann serait en Floride pour finaliser son transfert », signe que les négociations sont entrées dans leur phase finale.

Ce départ vers les États-Unis n’est pas une surprise totale. Grand amateur de culture américaine, passionné de NFL et de NBA, Griezmann a toujours affiché son intérêt pour la MLS.

À l’image de Thierry Henry avant lui, il s’apprête à découvrir un championnat en pleine expansion, tout en s’offrant une fin de carrière plus apaisée.

Après avoir construit l’intégralité de son parcours professionnel en Espagne, entre la Real Sociedad, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, Griezmann s’apprête donc à ouvrir un nouveau chapitre.

Sauf retournement de situation, l’été 2026 devrait marquer le début de son aventure américaine. Un virage attendu… et désormais imminent.