Mercato : Antoine Griezmann tourne la page européenne!

L’histoire semblait écrite depuis longtemps. Elle est désormais sur le point de devenir réalité : Antoine Griezmann va découvrir la Major League Soccer.

Après plusieurs saisons à briller sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Le champion du monde 2018 aurait pris la décision de rejoindre la MLS à l’issue de la saison, avec Orlando City SC comme destination privilégiée.

Depuis plusieurs années, le club floridien et l’entourage du joueur entretenaient des contacts réguliers. Un projet séduisant, une envie commune… mais jamais le bon timing. Cette fois, les planètes semblent alignées. Les différentes parties travaillent activement pour finaliser un accord en vue d’un transfert cet été.

Profitant de la trêve internationale, l’attaquant français a été autorisé par l’Atlético à se rendre aux États-Unis afin d’avancer concrètement sur son futur contrat. Un voyage stratégique qui pourrait permettre de boucler les derniers détails de son arrivée à Orlando.

D’ici là, Griezmann reste pleinement impliqué avec les Colchoneros. Malgré un temps de jeu parfois limité, l’ancien joueur du FC Barcelone continue d’afficher une belle efficacité, avec 13 buts et 4 passes décisives cette saison.

La fin d’un cycle en Europe

Ce départ vers la MLS marquerait un tournant majeur pour celui qui a construit toute sa carrière professionnelle en Espagne. De la Real Sociedad à l’Atlético de Madrid, en passant par son passage remarqué au FC Barcelone, Griezmann s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents de sa génération.

À Orlando, un nouveau défi l’attend, dans un championnat en pleine croissance et de plus en plus attractif pour les stars européennes en fin de cycle.

Sauf retournement de situation, l’été 2026 devrait donc marquer le début d’un nouveau chapitre pour Antoine Griezmann. Un virage attendu… et désormais imminent.