Brésil : Opéré avec succès, Neymar enclenche son long compte à rebours vers le mondial 2026

À un peu plus de six mois de la Coupe du monde, Neymar a franchi une étape clé de sa préparation. L’attaquant brésilien a été opéré avec succès ce lundi du genou gauche afin de mettre fin à des douleurs persistantes qui freinaient sa reprise depuis plusieurs semaines.

L’intervention, réalisée à l’hôpital Mater Dei Nova Lima, a été conduite par le docteur Rodrigo Lasmar, médecin attitré de la Seleção. Elle consistait en une arthroscopie destinée à traiter une lésion du ménisque médial. Selon le communiqué officiel de Santos, l’opération s’est déroulée sans complication et le joueur se porte bien. Il a quitté l’établissement dans la journée et a immédiatement entamé son protocole de rééducation, sous la supervision de son kinésithérapeute personnel, Rafael Martini.

Il s’agit de la troisième opération pratiquée par le Dr Lasmar sur Neymar, après deux interventions antérieures au niveau des métatarses. À 33 ans, le capitaine auriverde joue une course contre la montre. Éloigné des terrains au moins jusqu’au début du mois de février, il doit désormais suivre un programme précis et progressif, pensé pour lui permettre de retrouver un niveau compétitif suffisant avant les échéances internationales.

Prolongation en perspective

Selon plusieurs sources concordantes au Brésil, Neymar devrait prolonger son contrat avec Santos pour une durée de six mois. Un engagement volontairement court, conçu comme un sas de remise en forme, avec un objectif clairement assumé : se donner toutes les chances de disputer une quatrième Coupe du monde sous le maillot brésilien.

Pour le joueur comme pour la Seleção, cette opération marque le point de départ d’un long et délicat plan de reconstruction. Chaque semaine comptera.