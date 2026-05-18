Football : 10 anciennes stars passées des pelouses aux sports de combat

Le football et les sports de combat semblent appartenir à deux mondes différents. Pourtant, plusieurs anciens joueurs et joueuses ont tenté l’aventure sur un ring, dans une cage, sur un tatami ou dans le catch. Certains ont réellement réussi leur reconversion. D’autres se sont arrêtés au stade du projet ou de l’exhibition. Voici dix trajectoires marquantes, entre boxe, MMA, jiu-jitsu brésilien et wrestling.

1. Curtis Woodhouse, du milieu de terrain au champion britannique de boxe

Curtis Woodhouse reste l’un des exemples les plus spectaculaires. Ancien joueur de Sheffield United, Birmingham City ou encore Hull City, il a quitté le football professionnel pour se lancer dans la boxe anglaise. Le pari semblait fou, mais il a fini par devenir champion britannique des super-légers en 2014, après une victoire contre Darren Hamilton. Une vraie reconversion, pas un simple coup médiatique.

2. Leon McKenzie, l’ancien attaquant devenu boxeur professionnel

Passé notamment par Crystal Palace, Norwich City et Coventry, Leon McKenzie a lui aussi quitté les terrains pour les rings. Issu d’une famille de boxeurs, il a disputé plusieurs combats professionnels chez les super-moyens. Son parcours est d’autant plus fort qu’il a souvent parlé de santé mentale et de reconstruction personnelle après sa carrière de footballeur.

3. Katie Taylor, l’internationale irlandaise devenue légende de la boxe

Avant de devenir l’une des plus grandes boxeuses de l’histoire, Katie Taylor a aussi porté le maillot de la République d’Irlande en football. Elle a joué au niveau international senior entre 2006 et 2009, avant de se consacrer pleinement à la boxe. Le choix a été immense : championne olympique en 2012, championne du monde amateur puis professionnelle, elle a transformé une double carrière sportive en destin exceptionnel.

4. Lauren Price, du football gallois à l’or olympique

Lauren Price a également connu le football avant de devenir une référence de la boxe. Ancienne internationale galloise et joueuse de Cardiff City, elle a ensuite brillé dans les sports de combat, d’abord en kickboxing puis en boxe anglaise. Son sommet reste son titre olympique remporté avec la Grande-Bretagne à Tokyo, avant une carrière professionnelle tout aussi ambitieuse. 3

5. Bixente Lizarazu, champion du monde… puis champion d’Europe de jiu-jitsu

Champion du monde 1998, champion d’Europe 2000 et vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich, Bixente Lizarazu n’a jamais coupé avec la compétition. Après sa carrière de footballeur, l’ancien latéral gauche des Bleus s’est tourné vers le jiu-jitsu brésilien. En 2009, il est devenu champion d’Europe en ceinture bleue, catégorie senior 1, chez les poids légers.

6. Tim Wiese, le gardien allemand devenu catcheur WWE

Ancien gardien international allemand, Tim Wiese a opéré l’une des reconversions les plus étonnantes. Après avoir quitté les buts, il a pris énormément de masse musculaire et s’est rapproché de la WWE. En 2016, il a fait ses débuts sur un ring à Munich sous le surnom de “The Machine”, dans un combat par équipe remporté devant son public. 5

7. Stuart Tomlinson, de gardien anglais à Hugo Knox à la WWE

Moins connu que Wiese, Stuart Tomlinson a pourtant vécu une vraie immersion dans le catch américain. Ancien gardien de Crewe Alexandra, Port Vale et Burton Albion, il a rejoint le centre de performance de la WWE après sa retraite sportive forcée. Sous le nom d’Hugo Knox, il a évolué dans l’univers NXT avant de quitter la compagnie en 2016.

8. Grant Holt, le héros de Norwich passé au wrestling

Grant Holt a été une figure culte de Norwich City, notamment en Premier League. Après sa carrière de footballeur, l’ancien attaquant anglais a signé avec la World Association of Wrestling. En 2018, il a même remporté un Royal Rumble à 40 participants pour ses débuts, confirmant que son profil physique et son tempérament collaient parfaitement au catch britannique.

9. Wayne Bridge, l’ancien de Chelsea qui a goûté à la boxe

Wayne Bridge n’a pas connu une carrière de boxeur professionnel classique, mais l’ancien latéral de Chelsea et de l’équipe d’Angleterre a réellement mis les gants. Il a notamment battu Spencer Matthews lors d’un combat caritatif pour Sport Relief en 2018. En 2025, il devait affronter KSI dans un combat crossover, avant de se retirer après des propos jugés trop personnels lors de la promotion du combat.

10. Patrice Evra, le projet MMA qui a fait trembler les réseaux

Patrice Evra n’a pas encore disputé son combat, mais son passage vers le MMA a été officiellement annoncé. L’ancien capitaine des Bleus et ex-joueur de Manchester United devait faire ses débuts lors d’un événement PFL Europe à Paris en 2025. Le combat a finalement été reporté après l’annulation de l’événement, mais Evra, qui s’entraîne depuis plusieurs années, a bien affiché sa volonté de passer de la pelouse à la cage. 9

Des reconversions très différentes

Tous ces parcours ne se valent pas. Curtis Woodhouse, Leon McKenzie, Katie Taylor ou Lauren Price ont réellement construit une carrière dans les sports de combat. Lizarazu a, lui, brillé dans une discipline exigeante mais amateur. Wiese, Tomlinson et Holt relèvent davantage du catch, donc du sport-spectacle, mais l’exigence physique reste considérable. Bridge et Evra incarnent enfin la tendance moderne des combats crossover, où d’anciens footballeurs utilisent leur notoriété pour entrer dans l’univers de la boxe ou du MMA.

Ce qui les rassemble, c’est une même logique : le besoin de compétition après la fin du football. Certains cherchent un nouveau défi, d’autres une reconstruction personnelle, d’autres encore un spectacle. Mais tous rappellent une chose : pour beaucoup de sportifs de haut niveau, raccrocher les crampons ne signifie pas forcément renoncer au combat.