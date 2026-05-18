Équipe de France : Didier Deschamps justifie les absences de Tolisso, Camavinga et Lepaul

La liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026 continue de faire énormément parler en France. Entre l’absence de Corentin Tolisso, celle d’Eduardo Camavinga ou encore la non-convocation d’Estéban Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Didier Deschamps a dû sortir du silence.

Interrogé par Téléfoot après l’annonce officielle de sa sélection, le sélectionneur des Bleus a tenu à expliquer plusieurs choix forts qui suscitent déjà de nombreux débats.

Face aux critiques, Didier Deschamps a rappelé la difficulté de construire une liste pour une compétition aussi importante.

« Les listes sont toujours plus ou moins compliquées à faire, car ce sont de longues réflexions et des choix humains. C’est le moment où, forcément, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde », a confié le sélectionneur français.

Le patron des Bleus a également évoqué la forte concurrence présente dans plusieurs secteurs de jeu.

« J’ai brisé le rêve de certains, mais lui, comme 25 autres, il est là, son rêve est réalisé », a ajouté DD en évoquant notamment la surprise Robin Risser.

Tolisso et Camavinga recalés

L’absence de Corentin Tolisso reste l’une des décisions les plus commentées. Auteur d’une saison XXL avec l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain français espérait retrouver sa place chez les Bleus après plusieurs années compliquées.

Mais Didier Deschamps estime que la concurrence au milieu était trop importante.

« Pour Coco (Tolisso), c’est différent, il a un vécu, il a déjà connu. Il faut envisager cela par rapport aux cinq joueurs au milieu. Je suis dans ma logique », a expliqué le sélectionneur.

Concernant Eduardo Camavinga, également absent malgré son statut au Real Madrid, Deschamps a évoqué une saison jugée insuffisante.

« Camavinga absent ? Il a eu une saison compliquée, je ne remets pas en doute son potentiel et je suis convaincu qu’il a tout pour être au plus haut niveau. Je comprends qu’il soit très déçu, même qu’il m’en veuille. C’est de la concurrence », a-t-il déclaré.

Lepaul victime de la concurrence offensive

Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Estéban Lepaul pouvait lui aussi espérer une première convocation avec l’équipe de France. Mais là encore, Didier Deschamps a préféré miser sur d’autres profils offensifs.

« C’est très bien ce qu’il fait, qu’il continue, mais évidemment il y a une telle concurrence offensivement », a résumé le sélectionneur.

Didier Deschamps a également justifié la présence de Jean-Philippe Mateta dans sa liste.

« Mateta pourra apporter un registre différent, il a un très bon jeu de tête, il peut nous offrir une option différente à un moment ou un autre », a expliqué le technicien français.

Une liste encore susceptible d’évoluer

Malgré cette première annonce, Didier Deschamps a rappelé qu’aucune porte n’était totalement fermée avant le début officiel du Mondial.

« Tous ces joueurs doivent se tenir prêts, il y a une pré-liste, la vraie liste sera officielle le 1er juin à 18h », a conclu le sélectionneur des Bleus.

Un message qui laisse encore un mince espoir à certains recalés avant le départ de l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2026.