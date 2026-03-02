Coupe du monde 2026 : ces nouvelles règles qui vont révolutionner l’usage de la VAR !

La Coupe du monde 2026 s’annonce pleine de révolution pour l’arbitrage vidéo. L’International Football Association Board (IFAB) a validé une série de mesures fortes pour accélérer le jeu et élargir les pouvoirs de la VAR.

Réunie à Hensol, au pays de Galles, pour sa 140e assemblée générale annuelle, l’International Football Association Board (IFAB) a adopté un ensemble de réformes qui pourraient profondément modifier le visage des matches. L’objectif est clair : fluidifier le jeu et restaurer l’équité sportive.

La mesure la plus marquante concerne les remises en jeu et les dégagements. Désormais, si un arbitre estime qu’un joueur tarde volontairement à effectuer une touche ou un six mètres, il pourra enclencher un compte à rebours visuel de cinq secondes. À l’issue de ce délai, la sanction sera immédiate : touche inversée ou corner concédé. Une petite révolution dans un sport où les secondes gagnées ont souvent pesé lourd, des demi-finales de Coupe du monde aux finales européennes.

Cette logique prolonge la réforme introduite récemment pour limiter les gardiens conservant le ballon trop longtemps. Le message est limpide : le chronomètre n’est plus un allié stratégique.

Les joueurs remplacés disposeront désormais de dix secondes pour quitter la pelouse après l’annonce du changement. Passé ce délai, leur remplaçant devra attendre la prochaine interruption, au minimum une minute plus tard. Une manière d’éviter les sorties interminables qui ont parfois crispé les grandes compétitions, de la FIFA World Cup aux championnats nationaux.

Autre point sensible : les blessures. Tout joueur recevant des soins sur le terrain devra sortir et rester à l’écart pendant une minute après la reprise. L’idée est d’empêcher les interruptions tactiques déguisées. Le football contemporain, obsédé par le détail, avait fait de ces micro-arrêts une arme invisible.

VAR : un champ d’action élargi

La vidéo-assistance, introduite à la Coupe du monde 2018, franchit un nouveau cap. Lors de la Coupe du Monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis, les arbitres vidéo pourront vérifier les deuxièmes cartons jaunes afin d’éviter qu’un joueur ne soit injustement expulsé. Jusqu’à présent, la VAR ne pouvait intervenir que pour les cartons rouges directs.

Les erreurs d’identité lors de l’attribution d’un carton pourront également être corrigées. Enfin, la VAR pourra signaler les corners manifestement accordés à tort, ceci afin d’éviter qu’un but ne soit marqué suite à une phase de jeu qui n’aurait pas dû avoir lieu.

Ces règles ne prendront effet qu’au début de la Coupe du Monde cet été. Les autres compétitions nationales auront toutefois la possibilité de tester ces nouvelles mesures avant leur généralisation.