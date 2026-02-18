UEFA : comment fonctionne vraiment le protocole anti-racisme ?

Face à la montée des incidents discriminatoires dans les stades européens, l’UEFA a structuré une réponse claire, codifiée et juridiquement encadrée. Son protocole anti-racisme repose sur un mécanisme en trois étapes inscrit dans le règlement disciplinaire

Le protocole anti-racisme de l’UEFA trouve son fondement dans l’article 14 du Règlement disciplinaire de l’UEFA (UEFA Disciplinary Regulations), consacré aux comportements racistes et discriminatoires. Ce texte constitue la pierre angulaire juridique de la lutte contre les discriminations dans les compétitions européennes.

Concrètement, le dispositif repose sur une procédure en trois temps applicable en cas d’incident signalé par l’arbitre, un joueur, un officiel ou un délégué UEFA :

Interruption du match : l’arbitre arrête immédiatement la rencontre. Une annonce officielle est diffusée dans le stade pour exiger l’arrêt des comportements discriminatoires. Suspension temporaire : si les faits persistent, les équipes quittent la pelouse pendant cinq à dix minutes. Une nouvelle annonce est faite, accompagnée d’un avertissement clair. Abandon définitif : en cas de récidive après la reprise, l’arbitre peut mettre un terme à la rencontre. La décision finale est ensuite traitée par les instances disciplinaires.

Ce protocole, formalisé par l’UEFA dès 2009, a été renforcé au fil des saisons pour donner davantage de pouvoir aux arbitres. Depuis 2024, un geste officiel – bras croisés en forme de X – permet d’identifier visuellement l’activation de la procédure.

L’objectif est double : agir immédiatement sur le terrain et créer une traçabilité réglementaire permettant d’ouvrir une procédure disciplinaire automatique.

Des sanctions lourdes prévues par les textes de référence

Au-delà du protocole en lui-même, c’est le volet disciplinaire qui donne toute sa portée au dispositif.

Selon l’article 14 du Règlement disciplinaire de l’UEFA :

Un joueur ou un officiel coupable de propos racistes encourt une suspension minimale de dix matches.

Si les supporters d’un club sont impliqués, l’institution peut être sanctionnée par : la fermeture partielle ou totale du stade, un huis clos, une amende financière importante, voire une défaite par forfait en cas d’abandon.



Ces mesures s’appuient également sur les Statuts de l’UEFA, qui rappellent dans leurs principes fondamentaux l’interdiction absolue de toute discrimination.

Les décisions sont prises par les organes disciplinaires indépendants de l’UEFA : l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline (CEDB), puis éventuellement l’Instance d’appel.

Le cadre est donc juridiquement solide. L’UEFA ne se limite pas à un positionnement moral : elle s’appuie sur un corpus réglementaire précis, publié et actualisé régulièrement.

Un combat institutionnel inscrit dans une stratégie globale

Le protocole anti-racisme ne constitue qu’un volet d’une stratégie plus large.

L’UEFA collabore depuis plusieurs années avec des organisations spécialisées, notamment FARE (Football Against Racism in Europe), afin de surveiller les tribunes lors des compétitions et documenter les incidents.

Chaque saison, un rapport interne recense les cas signalés et les sanctions appliquées. Ces données permettent d’ajuster les politiques disciplinaires et les campagnes de sensibilisation.

L’institution s’aligne également sur les principes du Code disciplinaire de la FIFA, qui impose aux fédérations membres des standards similaires en matière de lutte contre la discrimination.

Au-delà des sanctions, l’UEFA mise sur l’éducation : messages diffusés lors des rencontres, campagnes européennes contre la haine en ligne, formation des arbitres et des délégués.

Le protocole est donc à la fois un outil d’urgence et un symbole d’engagement institutionnel.

Le football européen reste confronté à des actes isolés mais persistants. Le protocole anti-racisme de l’UEFA ne prétend pas éradiquer seul le phénomène. En revanche, il offre un cadre clair, juridiquement encadré et immédiatement applicable.