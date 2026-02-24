Cette nouvelle règle de la FIFA veut changer le rythme du football

La loi du jeu pourrait bientôt imposer une sortie obligatoire d’une minute après chaque soin. Une mesure voulue par la FIFA pour fluidifier les matches… et qui pourrait transformer la gestion tactique des grandes équipes.

Le football n’échappe jamais aux réformes. Et parfois, elles paraissent minimes avant de redessiner en profondeur les habitudes. L’International Football Association Board (IFAB), gardien des Lois du jeu depuis 1886, doit entériner une proposition soutenue par la FIFA : obliger tout joueur soigné sur la pelouse à rester hors du terrain pendant une minute. Une décision pensée pour lutter contre les interruptions répétées et le temps perdu.

À première vue, l’idée semble technique. En réalité, elle touche à l’essence même du rythme d’un match. Depuis plusieurs saisons, les instances s’attaquent aux stratégies de temporisation. La Premier League applique déjà une règle de 30 secondes depuis 2023-2024. La FIFA, elle, a testé deux minutes lors de la Coupe arabe en décembre. Trop long, ont estimé plusieurs ligues. Une minute apparaît désormais comme un compromis.

Pierluigi Collina, patron des arbitres à la FIFA et figure respectée du corps arbitral mondial, l’assume : l’objectif est clair. Réduire les pertes de temps et rendre le jeu plus fluide. Le modèle s’inspire en partie de la Major League Soccer, où une absence temporaire est déclenchée lorsqu’un joueur reste au sol plus de quinze secondes.

Mais le débat est loin d’être clos. Plusieurs clubs redoutent des conséquences inattendues. L’exemple est encore dans toutes les mémoires : en Angleterre, Manchester United s’était indigné lorsqu’un de ses défenseurs, contraint de sortir après un choc, avait vu son équipe encaisser sur corner en infériorité numérique. Une minute peut sembler courte, mais à haut niveau, elle suffit pour faire basculer un match.

Les exceptions sont prévues : les gardiens ne seront pas concernés, pas plus qu’un joueur victime d’une faute sanctionnée par un carton. Le tireur d’un penalty pourra également rester sur le terrain. Reste une question plus subtile : comment distinguer blessure réelle et gestion tactique du tempo ? Le football moderne a appris à exploiter les moindres failles réglementaires.

Une évolution dans la grande histoire des règles

Cette réforme s’inscrit dans une séquence plus large. Après l’instauration du décompte strict des huit secondes pour les gardiens tenant le ballon, d’autres limitations devraient voir le jour : temps réduit pour les remises en jeu, coups de pied de but chronométrés, délai maximal pour quitter le terrain lors d’un remplacement. Si un joueur tarde, son équipe devra jouer temporairement à dix.

L’IFAB devrait également ouvrir la porte à des révisions vidéo pour des seconds cartons jaunes injustement attribués, ainsi qu’à des expérimentations comme le « hors-jeu lumière du jour » défendu par Arsène Wenger. L’histoire du football est jalonnée de ces ajustements. Le carton jaune, la règle des trois points, le VAR : chaque génération a connu son tournant.

Ce débat sur la minute obligatoire dépasse la simple gestion médicale. Il interroge la philosophie du jeu. Le football est-il un spectacle continu ou une bataille d’intelligence stratégique ? Fluidité contre tactique, spontanéité contre calcul.

À travers ces réformes, les instances cherchent un équilibre fragile : protéger les joueurs tout en protégeant le spectacle. Une minute peut sembler anodine. Mais dans un sport où un titre mondial s’est déjà joué sur un instant, elle pourrait peser lourd.

Le football a toujours évolué par petites touches. Cette nouvelle règle deviendra-t-elle un simple ajustement… ou le symbole d’un jeu qui accélère encore son tempo face aux exigences du football moderne ?