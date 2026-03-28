Argentine : Lionel Scaloni sous pression face à l’Algérie et l’Autriche 

Les démonstrations de l’Algérie et de l’Autriche ont marqué les esprits. Et du côté de l’Argentine, l’inquiétude monte.

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, certains signaux commencent à se dessiner. Et ils ne sont pas forcément rassurants pour l’Argentine. Pendant que l’Albiceleste peinait face à la Mauritanie (2-1), d’autres nations ont envoyé un message fort.

L’Algérie a écrasé le Guatemala (7-0), affichant une puissance offensive impressionnante. Dans le même temps, l’Autriche a largement dominé le Ghana (5-1), confirmant son excellente dynamique. Deux démonstrations qui n’ont pas échappé à Lionel Scaloni.

Le sélectionneur argentin a reconnu suivre de près les performances de ses futurs concurrents :

« Nous avons regardé Algérie-Guatemala et Autriche-Ghana. Ce sont des adversaires redoutables. Ils vont être difficiles à battre ».

Un constat lucide qui traduit une réalité : le niveau global du Mondial s’annonce particulièrement élevé. Même des équipes parfois considérées comme outsiders affichent aujourd’hui des ambitions claires.

Scaloni a également souligné un élément essentiel : l’engagement total des adversaires. Selon lui, toutes les équipes joueront « à 100 % », avec une intensité comparable à celle affichée par la Mauritanie face à l’Argentine.

Une Coupe du monde sous tension

Ce contexte renforce la pression sur l’Albiceleste. Car au-delà du statut, c’est bien la capacité à répondre présent dans les moments clés qui fera la différence.

« Une Coupe du monde se joue souvent sur des détails », a rappelé Scaloni.

Un message qui résonne comme un avertissement en interne. L’Argentine, marquée par son entrée compliquée lors du Mondial précédent, sait à quel point chaque match peut devenir un piège.

Face à des équipes en pleine confiance comme l’Algérie ou l’Autriche, le moindre relâchement pourrait être fatal. Et dans un tournoi aussi dense, aucune erreur ne sera pardonnée.

Plus que jamais, la hiérarchie mondiale semble en mouvement. Et l’Argentine, malgré son statut, avance désormais sur une ligne de crête.