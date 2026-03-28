Argentine : Lionel Scaloni très déçu de la victoire face à la Mauritanie 

Malgré une victoire face à la Mauritanie (2-1), l’Argentine n’a pas rassuré. Une prestation jugée insuffisante pour l’entraîneur Lionel Scaloni.

L’Argentine s’est imposée face à la Mauritanie (2-1) lors de son match amical disputé à la Bombonera. Un succès qui, sur le papier, remplit l’objectif, mais qui laisse un goût amer tant la prestation collective a semblé en deçà des standards habituels du champion du monde 2022.

Dès le coup de sifflet final, le sélectionneur Lionel Scaloni n’a pas cherché à masquer son insatisfaction. Lucide, il a reconnu les limites affichées par son équipe :

« Le match n’était pas bon, c’est la réalité. L’équipe n’a pas été bonne aujourd’hui. Il faut le reconnaître et y remédier ».

Un discours rare, mais révélateur d’un staff conscient des lacunes apparues dans le jeu. Manque de rythme, approximation technique et difficulté à imposer une vraie domination ont marqué cette rencontre.

Une performance qui interroge

Dans les rangs argentins, le constat est partagé. Le gardien Emiliano Martínez, rarement avare en franchise, a également pointé les manques de son équipe :

« C’était assez faible. On a manqué d’intensité, de cohésion et de vitesse ».

Au-delà du résultat, c’est bien le contenu qui inquiète. L’Argentine a été bousculée par une équipe mauritanienne joueuse et engagée, loin de l’image d’une opposition déséquilibrée attendue.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette prestation mitigée : rotation d’effectif, automatismes encore fragiles, ou encore contexte particulier avec l’annulation de la Finalissima, qui a perturbé la préparation.

Si le staff argentin refuse de céder à la panique, ce match agit comme un signal d’alerte à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Lionel Scaloni lui-même l’a reconnu : ces contre-performances peuvent survenir lorsque l’équipe tente de nouvelles options tactiques.

Mais le message est clair : le niveau devra rapidement monter. Car dans une compétition mondiale, chaque détail compte. Et face à des adversaires mieux armés, ce type de prestation pourrait coûter bien plus cher.

L’Argentine le sait désormais : le statut de champion du monde ne garantit rien.