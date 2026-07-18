Equipe de France : Kylian Mbappé bat un record monumental avec les Bleus

Kylian Mbappé continue d’empiler les records sous le maillot de l’équipe de France. Grâce à son doublé inscrit face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026, le capitaine des Bleus a encore amélioré une statistique impressionnante : il est désormais le meilleur buteur français contre les sélections classées dans le Top 10 du classement FIFA depuis la création de celui-ci en 1993.

Avec 20 réalisations face aux meilleures nations de la planète, l’attaquant du Real Madrid survole ce classement et relègue plusieurs légendes du football français à bonne distance.

Mbappé loin devant Zidane, Benzema et Giroud

Le numéro 10 des Bleus possède désormais une avance considérable sur ses poursuivants. Zinédine Zidane, Karim Benzema et Olivier Giroud occupent la deuxième place avec huit buts chacun, soit douze de moins que Mbappé.

Youri Djorkaeff et Thierry Henry complètent ce classement avec sept réalisations face à des adversaires appartenant au Top 10 mondial.

Kylian Mbappé : 20 buts

20 buts Zinédine Zidane : 8 buts

8 buts Karim Benzema : 8 buts

8 buts Olivier Giroud : 8 buts

8 buts Youri Djorkaeff : 7 buts

7 buts Thierry Henry : 7 buts

Une nouvelle preuve de son efficacité dans les grands rendez-vous

Cette statistique illustre une nouvelle fois la capacité de Kylian Mbappé à répondre présent lors des affiches les plus prestigieuses. Depuis ses débuts en équipe de France, l’ancien Parisien s’est régulièrement illustré face aux plus grandes sélections mondiales, que ce soit en Coupe du monde, à l’Euro ou en Ligue des nations.

À seulement 27 ans, le capitaine tricolore continue ainsi d’écrire l’histoire des Bleus. Déjà meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde après son doublé contre l’Angleterre, Mbappé ajoute désormais un nouveau record à une carrière internationale qui semble encore loin d’avoir atteint son apogée.