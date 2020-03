Équipe de France : Deschamps et Le Graët commentent une grosse info

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, s’est exprimé suite au report de l’Euro 2020 à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Idem pour son supérieur Noël Le Graët.

A l’image de ses homologues, le technicien tricolore a dû faire une croix sur le Championnat d’Europe cette année. L’UEFA a décidé que l’Euro se déroulera en 2021, soit un an après la période prévue initialement. Par le biais du site de la Fédération Française de Football, Deschamps a déclaré que c’était « une sage décision, au regard des ravages que le Covid-19 est en train de causer sur l’ensemble de la planète ». Le coach des Bleus considère que pour « tous », « la priorité est ailleurs ». A ses yeux, le footballeur est clairement secondaire étant donné que la situation sanitaire est compliquée. « Pensons à ceux qui souffrent et à tous ceux qui, malheureusement, risquent de souffrir dans les jours ou les semaines qui viennent. »

« Il convient, plus que jamais, d’avoir le sens des priorités, des responsabilités, du civisme. Le seul match à gagner, c’est celui que nous livrons actuellement contre le Coronavirus. » Au passage, Didier Deschamps a demandé aux Français(es) de « faire preuve de solidarité, de rigueur, de discipline » pour vaincre le virus. Ensuite, il a encensé ceux et celles qui sont en première ligne contre le Covid-19. « Tous ceux qui sont actuellement mobilisés pour sauver des vies méritent non seulement notre gratitude mais aussi notre soutien. Pour les aider, commençons par respecter scrupuleusement les consignes qui nous sont données. Protégez-vous, en restant autant que possible chez vous. Vous protéger, c’est aussi protéger les autres », a insisté le sélectionneur français.

Le Graët est d’accord avec Deschamps

De son côté, le président de la FFF, Noël Le Graët, est aussi sur cette longueur d’ondes. Pour lui, l’instance qui régit le foot européen a bien fait de reporter l’Euro d’un an. « La Fédération Française de Football soutient pleinement la décision de l’UEFA de reporter l’Euro 2020 du 11 juin au 11 juillet 2021 et d’adapter les formats des compétitions européennes en conséquence. Les matches internationaux prévus en mars, dont les deux matches de l’équipe de France du 27 et 31 mars au Stade de France, seraient ainsi logiquement reportés en juin. » L’homme d’affaires a ajouté que « cette décision sage et pragmatique » permet « de s’inscrire pleinement dans l’urgence et la priorité de l’action collective pour lutter contre le coronavirus ».

Au niveau sportif, Le Graët croit que le fait de ne plus avoir le gros morceau Euro 2020 sur le calendrier permet « d’envisager de terminer les championnats nationaux professionnels et amateurs qui pourraient se prolonger jusqu’en juin ». Le président de la Fédération Française de Football a indiqué que « toutes les options seront étudiées afin d’être réactifs lorsque la reprise des activités sera possible ». La FFF a plusieurs objectifs en tête : associer « l’ensemble des acteurs du football », « respecter au mieux l’équité sportive » et « limiter l’impact de cette crise » A l’image de Deschamps, il souhaite que « le monde du football » soit « solidaire, responsable et exemplaire » face au coronavirus.

