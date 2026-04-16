Coupe du Monde 2026 : la Fédération Française de Football va recevoir un coup de pouce de la FIFA

À quelques mois du Mondial 2026, l’organisation logistique des Bleus s’annonce particulièrement coûteuse. Une situation qui pousse la FIFA à intervenir financièrement pour la Fédération Française de Football.

La préparation de la Coupe du Monde 2026 s’annonce déjà complexe pour la Fédération Française de Football. Contrairement à l’édition 2022 au Qatar, où les conditions étaient centralisées et relativement maîtrisées, le Mondial nord-américain impose des coûts bien plus élevés.

Entre la réservation d’un hôtel haut de gamme, la privatisation de plusieurs espaces et les exigences liées au confort des joueurs, la facture grimpe rapidement. Le choix du camp de base, validé par Didier Deschamps et Philippe Diallo, pèse lourd dans le budget global.

Une aide de la FIFA… mais insuffisante

Face à cette inflation des coûts, la FIFA a décidé d’intervenir. Une enveloppe d’environ 1,5 million de dollars devrait être versée à la FFF pour couvrir une partie des frais.

Mais derrière ce chiffre impressionnant, la réalité est toute autre. Entre la sécurité, les transports, la logistique quotidienne et les primes, cette aide ne représente qu’une petite fraction des dépenses totales.

La situation est d’autant plus délicate que le coût de la vie en Amérique du Nord est nettement supérieur à celui du Qatar. Chaque détail logistique devient ainsi un poste de dépense conséquent.

Lors du Mondial 2022, la FFF avait dégagé un bénéfice limité, estimé à environ 3,8 millions d’euros après déduction des frais. Un chiffre qui montre à quel point l’équilibre financier reste fragile, même pour une nation majeure du football.

L’obligation de performer

Dans ce contexte, l’équation est simple : pour rentabiliser son investissement, l’équipe de France devra aller loin dans la compétition.

Chaque tour supplémentaire franchi permet d’augmenter les recettes liées aux primes FIFA, aux droits et aux sponsors. À l’inverse, une élimination précoce pourrait transformer ce Mondial en opération financièrement déficitaire.

Plus que jamais, la performance sportive des Bleus aura donc un impact direct… sur les comptes de la Fédération.