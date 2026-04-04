Coupe du monde 2026 : la campagne Lego avec Ronaldo, Messi et Mbappé affole déjà les compteurs

À l’approche de la Coupe du monde 2026, Lego frappe fort avec une publicité virale réunissant les plus grandes stars du football.

Lego a réussi un coup marketing spectaculaire. Pour promouvoir sa nouvelle collection liée à la Coupe du monde 2026, la marque danoise Lego a dévoilé une campagne déjà visionnée plus de 400 millions de fois sur Instagram en seulement quelques jours.

Dans cette publicité baptisée “Everyone Wants a Piece”, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior apparaissent… sous forme de figurines Lego.

Derrière cette réussite virale se cachent pourtant des coulisses bien plus complexes. Réunir ces quatre icônes du football mondial au même endroit s’est avéré impossible.

Chaque joueur a donc été filmé séparément, avec des contraintes de planning très strictes. Les scènes ont été répétées à plusieurs reprises avant d’être assemblées grâce à un travail important de post-production.

Un montage millimétré qui donne l’illusion d’une interaction entre les stars.

Un succès déjà énorme

Le résultat est sans appel : la campagne a déjà généré des millions de réactions et confirme l’impact marketing de ces figures du football mondial.

Lego en profite pour lancer plusieurs produits, dont une réplique de la Coupe du monde proposée à 179 euros.

À quelques mois du Mondial 2026, la marque a réussi à capter l’attention du grand public… et surtout des plus jeunes fans.