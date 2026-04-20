Equipe de France : Guy Stéphan ferme la porte aux nouveaux pour le Mondial 2026

Après la blessure d’Hugo Ekitike, le staff des Bleus doit s’adapter. Mais selon Guy Stéphan, la liste de Didier Deschamps ne devrait pas réserver de grandes surprises.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France doit déjà composer avec un premier coup dur. L’attaquant Hugo Ekitike, sérieusement blessé, est officiellement forfait pour la compétition. Une absence qui oblige Didier Deschamps à revoir ses plans en attaque, mais sans bouleverser l’équilibre du groupe.

Interrogé à ce sujet, son adjoint Guy Stéphan a livré une tendance claire : le sélectionneur ne devrait pas ouvrir la porte à de nouveaux profils jamais testés en sélection.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Guy Stéphan s’est montré lucide sur la situation. S’il reconnaît que la blessure d’Ekitike est « un coup dur », il insiste sur la nécessité de s’appuyer sur des certitudes plutôt que de tenter des paris.

« Je ne pense pas qu’un joueur qui n’a jamais été sélectionné ira à la Coupe du monde », a-t-il confié, tout en laissant une légère ouverture.

« Une liste se décide jusque dans les derniers jours. Il ne faut jamais dire jamais. »

Le message est clair : malgré l’imprévu, le staff tricolore privilégiera des joueurs déjà intégrés au groupe, capables de s’adapter rapidement aux exigences d’une compétition mondiale.

Ekitike, lui, représentait un profil spécifique dans l’animation offensive, notamment grâce à sa mobilité et sa capacité à prendre la profondeur. Sa perte oblige à redistribuer les cartes en interne plutôt qu’à chercher une solution extérieure.

Une fin de préparation sous tension

À quelques semaines du tournoi, l’objectif principal reste désormais d’éviter une cascade de blessures. « On espère surtout ne pas avoir plus de mauvaises nouvelles », a insisté Guy Stéphan.

Le staff des Bleus avance donc avec prudence, conscient que la stabilité du groupe sera un facteur clé de performance lors d’un Mondial élargi à 48 équipes.

Dans ce contexte, la hiérarchie actuelle semble figée. Les joueurs déjà appelés conservent une longueur d’avance, tandis que les outsiders devront espérer un retournement de situation de dernière minute.

Entre gestion des absences et maintien des équilibres, Didier Deschamps entre dans une phase décisive de sa préparation pour 2026.