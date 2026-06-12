Coupe du Monde 2026 : Ousmane Dembélé révèle son plus grand rêve pour ce Mondial 

Après avoir remporté la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé poursuit désormais un objectif encore plus grand : conquérir une deuxième Coupe du monde avec l’équipe de France.

Dans son entretien accordé à Marca, l’international français a été interrogé sur ce qui représente aujourd’hui le sommet absolu pour un footballeur professionnel. Sa réponse n’a laissé aucune place au doute.

🚨 OUSMANE DEMBÉLÉ PREND LA DÉFENSE DE SON CAPITAINE EN BLEUS, KYLIAN MBAPPÉ. 🫂🇫🇷 — Actu Foot (@ActuFoot_)

12 juin 2026

« Oui, c’est le summum absolu », a-t-il affirmé lorsqu’il a été question d’un éventuel deuxième sacre mondial avec les Bleus.

Champion du monde en 2018 en Russie, Dembélé fait partie des rares joueurs de l’effectif français à savoir ce que représente une telle victoire. Huit ans après cette première étoile remportée sous les ordres de Didier Deschamps, l’ailier du PSG rêve de revivre les mêmes émotions sur le sol nord-américain.

Pour lui, aucune compétition ne peut rivaliser avec le Mondial.

« Pour un footballeur professionnel de haut niveau, remporter la Coupe du monde avec son pays est le plus grand trophée imaginable », a-t-il expliqué.

Cette déclaration résume parfaitement l’état d’esprit qui anime actuellement les Bleus. Malgré les succès en club, les titres européens et les récompenses individuelles, la Coupe du monde reste le trophée qui fait le plus rêver les joueurs.

Dembélé n’a d’ailleurs pas caché son ambition.

« Pouvoir soulever à nouveau ce trophée est évidemment un rêve », a-t-il confié.

Mais l’ancien joueur du FC Barcelone refuse toute forme d’excès de confiance. Conscient du niveau extrêmement relevé de la compétition, il préfère rester prudent avant l’entrée en lice de l’équipe de France.

« Nous devrons rester concentrés, car la compétition est rude », a-t-il rappelé.

Avec Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé, les Bleus figurent parmi les favoris de ce Mondial 2026. Reste désormais à transformer cette ambition en réalité sur le terrain. Et pour Dembélé, rien ne serait plus beau que de terminer l’aventure de Didier Deschamps par une nouvelle étoile mondiale.