Equipe de France : « On a été très injuste avec lui », Ousmane Dembélé vole au secours de Kylian Mbappé

À quelques jours de l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé a tenu à défendre publiquement son capitaine Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca, l’ailier du Paris Saint-Germain a dénoncé les critiques excessives dont fait régulièrement l’objet la star des Bleus.

Pour Dembélé, certaines attaques dépassent largement le cadre sportif et visent parfois l’homme davantage que le joueur.

🚨 OUSMANE DEMBÉLÉ PREND LA DÉFENSE DE SON CAPITAINE EN BLEUS, KYLIAN MBAPPÉ. 🫂🇫🇷 — Actu Foot (@ActuFoot_)

12 juin 2026

« On en fait beaucoup trop »

Interrogé sur la pression qui accompagne Kylian Mbappé depuis plusieurs années, Ousmane Dembélé n’a pas caché son agacement face à certaines critiques récurrentes visant son coéquipier.

« On a été très injuste avec lui. On en fait un peu trop avec les critiques envers Kylian parce que c’est un joueur incroyable », a déclaré l’ancien joueur du FC Barcelone.

Pour Dembélé, le statut mondial de Mbappé explique en grande partie cette exposition permanente. Chaque geste, chaque déclaration et chaque performance du capitaine français sont scrutés avec une intensité rarement observée dans le football moderne.

Dembélé Mbappé se connaissent parfaitement. Ensemble au Paris Saint-Germain pendant plusieurs saisons, ils ont également partagé de nombreuses aventures sous le maillot de l’équipe de France.

Dembélé a ainsi tenu à rappeler la personnalité de Mbappé loin des projecteurs.

« C’est quelqu’un de formidable en dehors du terrain, car je le connais depuis longtemps », a-t-il expliqué.

Une sortie qui témoigne de la proximité existant entre plusieurs cadres de la sélection française à l’approche du premier match face au Sénégal.

« Qu’il remonte ses chaussettes ou pas, on le critique »

L’international français estime que certaines polémiques deviennent parfois disproportionnées.

« Qu’il lace ses chaussures, qu’il ne les lace pas, qu’il remonte ses chaussettes, qu’il ne les remonte pas… c’est trop », a lancé Dembélé.

Une phrase qui résume parfaitement le sentiment de nombreux proches de Mbappé. Depuis plusieurs années, l’attaquant du Real Madrid est au centre de débats permanents qui dépassent souvent le cadre purement sportif.

Entre ses choix de carrière, ses prises de parole, son rôle de capitaine ou encore son comportement sur le terrain, le moindre détail est régulièrement commenté.

Dembélé Mbappé, le duo incontesté chez les Bleus

Malgré les critiques extérieures, l’influence de Kylian Mbappé au sein du groupe France ne semble faire aucun doute.

Dembélé a d’ailleurs insisté sur son importance dans le vestiaire de Didier Deschamps.

« Ici en équipe de France, il s’entend très bien avec nous. C’est un leader, le capitaine de notre équipe et c’est un joueur très important », a-t-il affirmé.

Depuis qu’il a hérité du brassard après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Mbappé assume un rôle central dans la vie du groupe tricolore.

À 27 ans, Kylian Mbappé dispute déjà sa troisième Coupe du monde. Champion du monde en 2018, finaliste en 2022 avec un triplé historique en finale contre l’Argentine, l’attaquant français reste l’un des principaux favoris pour le titre de meilleur joueur du tournoi.

Avec 97 sélections sous le maillot bleu et une place désormais acquise dans le Top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire de l’équipe de France, il continue d’accumuler les records malgré une pression permanente.

Les déclarations de Dembélé montrent en tout cas que le vestiaire français reste uni derrière son capitaine à l’approche de ce Mondial 2026.

Et si les critiques continuent de l’accompagner, Dembélé Mbappé dispose désormais de la meilleure réponse possible : le terrain.