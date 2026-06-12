France-Sénégal : Kylian Mbappé relance la guerre Maroc-Sénégal 

À quelques heures de l’entrée en lice des Bleus dans la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a provoqué un éclat de rire général en conférence de presse. Une petite phrase sur le Sénégal qui a surtout ravivé l’interminable polémique autour de la CAN 2025 entre les Lions de la Teranga et le Maroc.

Les grandes compétitions offrent souvent des moments inattendus. À la veille du premier match de l’équipe de France face au Sénégal, Kylian Mbappé s’est retrouvé au cœur d’une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux.

En évoquant son futur adversaire, le capitaine des Bleus a déclaré :

« Nous affrontons les champions d’Afrique… euh, je ne sais pas si c’est le Maroc ou le Sénégal qui a gagné au final ! Disons les champions d’Afrique. »

🚨🌍 Mbappé on facing Senegal: “We face the African champions… ehm, I don’t know if Morocco or Senegal won it at the end!”. “Let’s say the African champions!”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

12 juin 2026

Une remarque qui peut sembler anodine mais qui cache en réalité l’une des plus grandes controverses du football africain moderne.

Une finale de CAN qui continue de diviser l’Afrique

Lorsque Mbappé hésite entre le Maroc et le Sénégal, il ne fait pas référence à une confusion géographique ou sportive. Il fait allusion à la CAN 2025, organisée au Maroc, dont la finale reste encore aujourd’hui au centre d’une bataille juridique.

Sur le terrain, le Sénégal avait remporté la finale face au Maroc après prolongation. Mais les événements ayant entouré un penalty extrêmement contesté ont conduit la Confédération africaine de football à ouvrir une enquête.

Quelques semaines plus tard, la CAF décidait finalement d’attribuer la victoire au Maroc sur tapis vert. Une décision immédiatement contestée par la Fédération sénégalaise qui a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Depuis plusieurs mois, les supporters des deux nations se disputent le titre de véritable champion d’Afrique. Une situation suffisamment médiatisée pour que même les stars du football mondial s’en amusent désormais.

Le Sénégal, un adversaire que la France respecte

Derrière cette boutade, Mbappé a surtout tenu à rappeler la qualité du football sénégalais. Les Lions de la Teranga figurent parmi les sélections les plus redoutées du continent depuis plusieurs années et possèdent l’un des effectifs les plus expérimentés du tournoi.

Les Bleus savent également que l’histoire les oblige à la prudence. En 2002, le Sénégal avait créé l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde en battant la France championne du monde en titre lors du match d’ouverture à Séoul.

Vingt-quatre ans plus tard, les deux nations se retrouvent avec des ambitions élevées. La France vise une troisième étoile tandis que le Sénégal rêve d’égaler, voire de dépasser, son parcours historique de 2002.

Un choc très attendu pour lancer le Mondial des Bleus

La rencontre entre la France et le Sénégal se disputera ce vendredi 12 juin 2026 au Gillette Stadium de Boston, aux États-Unis.

Le coup d’envoi sera donné à 21h00 heure locale, soit 3h00 du matin dans la nuit de vendredi à samedi en France.

Au-delà du duel entre Kylian Mbappé et les Lions de la Teranga, cette affiche porte déjà une forte charge symbolique. Entre le souvenir de 2002, la polémique de la CAN 2025 et les ambitions des deux sélections, le football offre une nouvelle fois une histoire que personne n’aurait pu écrire.

Et si la petite phrase de Mbappé était finalement le premier épisode d’un France-Sénégal qui promet déjà beaucoup plus qu’un simple match de phase de groupes ?