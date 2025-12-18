CAN 2025 : le onze type des joueurs de Ligue 1 convoqués, selon L’Équipe

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, programmée du 21 décembre au 18 janvier, la Ligue 1 s’apprête à être fortement impactée. 51 joueurs évoluant dans le championnat français ont été appelés pour disputer la compétition, confirmant une nouvelle fois le rôle central de l’élite hexagonale dans le football africain.

Dans ce contexte, L’Équipe a dévoilé son onze type des joueurs de Ligue 1 convoqués pour la CAN, articulé autour d’un système en 3-4-3, fidèle aux profils retenus.

Dans les buts, Yehvann Diouf (Sénégal) a été choisi. Le gardien du Stade de Reims s’est distingué par sa constance et son efficacité depuis le début de saison.

La défense s’organise autour d’une ligne de trois axiaux composée de Nayef Aguerd (Maroc), Chancel Mbemba (RD Congo) et Moussa Sarr (Sénégal). Trois défenseurs rompus aux exigences du haut niveau, capables de défendre bas comme de ressortir proprement le ballon.

Sur les côtés, Achraf Hakimi (Maroc) et Abdoulaye Kouassi (Burkina Faso) occupent les rôles de pistons, apportant largeur, volume de course et percussion. Deux profils essentiels dans un système qui exige autant de discipline défensive que de projection offensive.

Un entrejeu solide, une attaque tournée vers l’expérience

Dans l’axe du milieu de terrain, L’Équipe a retenu Mohamed Sangaré (Mali) et Lamine Camara (Sénégal). Un duo chargé de l’équilibre, du pressing et de la première relance, capable d’absorber l’impact physique propre à la CAN.

Sur le plan offensif, Rayan Kebbal (Algérie) et Yves Sinayoko (Mali) sont positionnés sur les côtés, avec pour mission d’étirer les blocs et de créer des décalages. En pointe, Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) occupe le rôle d’avant-centre. Son expérience et son sens du placement restent des atouts majeurs dans ce type de tournoi.

Ce onze type illustre une réalité persistante : la Ligue 1 française reste un réservoir prioritaire pour les sélections africaines. Les clubs français devront s’adapter à ces absences, tandis que les joueurs concernés auront l’opportunité de s’illustrer sur la scène continentale avant un retour en club souvent scruté.