Equipe de France : Ousmane Dembélé tranche radicalement entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane

Quelques jours après le début de la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé s’est exprimé sur deux figures majeures du football français : Didier Deschamps et Zinédine Zidane.

Dans un entretien accordé à Marca, l’attaquant du Paris Saint-Germain a d’abord rendu hommage au sélectionneur actuel des Bleus avant d’évoquer celui qui apparaît comme son successeur naturel.

Des déclarations fortes qui témoignent du respect immense que porte le vestiaire tricolore à Didier Deschamps, tout en ouvrant la porte à une arrivée future de Zidane sur le banc de l’équipe de France.

🚨 OUSMANE DEMBÉLÉ PREND LA DÉFENSE DE SON CAPITAINE EN BLEUS, KYLIAN MBAPPÉ. 🫂🇫🇷 — Actu Foot (@ActuFoot_)

12 juin 2026

« Didier Deschamps restera une légende »

Alors que cette Coupe du monde devrait marquer la fin de l’aventure de Didier Deschamps à la tête des Bleus, Dembélé n’a pas caché son admiration pour celui qui l’a accompagné tout au long de sa carrière internationale.

« Didier Deschamps a énormément apporté à l’équipe de France au fil des années. Il a joué un rôle crucial pour chacun d’entre nous », a expliqué l’ailier français.

Le joueur du PSG rappelle qu’il n’a connu qu’un seul sélectionneur depuis ses débuts avec les Bleus.

« À titre personnel, il a été une figure marquante de ma carrière puisqu’il est le seul sélectionneur que j’aie connu. »

Dembélé insiste également sur la dimension humaine du technicien français, souvent salué pour sa gestion du groupe.

« Il nous a toujours donné de précieux conseils. Il a toujours été présent pour nous féliciter et nous encourager. »

Quel choix entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane

Pour l’ancien joueur du FC Barcelone, les résultats obtenus par Deschamps suffisent à eux seuls à mesurer son impact sur l’histoire du football français.

Sous sa direction, les Bleus ont remporté la Coupe du monde 2018, la Ligue des Nations 2021 et disputé plusieurs finales majeures, notamment lors de l’Euro 2016 et du Mondial 2022.

« Son palmarès international avec les Bleus est remarquable », souligne Dembélé.

« Malgré quelques revers, il restera à jamais une légende parmi les sélectionneurs français. »

Arrivé à la tête de l’équipe nationale en 2012, Deschamps est devenu le sélectionneur le plus durable de l’histoire récente des Bleus et l’un des plus titrés.

Le groupe France est parfaitement conscient que cette Coupe du monde représente un moment particulier pour son sélectionneur.

Dembélé assure que les joueurs souhaitent offrir une sortie mémorable à leur entraîneur.

« Nous sommes ravis de l’avoir à nos côtés et nous espérons conclure cette aventure en beauté. »

L’objectif est clair : remporter la compétition et permettre à Deschamps de quitter son poste avec une deuxième Coupe du monde en tant que sélectionneur.

« Lui et son staff partagent la même ambition : gagner cette Coupe du monde. Mais nous devrons rester extrêmement concentrés car rien ne sera facile. »

Zidane, le successeur rêvé

Lorsque le nom de Zinédine Zidane a été évoqué, le regard de Dembélé s’est immédiatement illuminé.

Comme une grande partie du football français, l’international tricolore considère l’ancien numéro 10 comme une référence absolue.

« C’est le plus grand. Une véritable icône du football français », a-t-il affirmé.

L’attaquant n’a pas seulement salué le joueur légendaire, mais également l’entraîneur qui a marqué l’histoire du Real Madrid.

« C’est un entraîneur exceptionnel qui a remporté trois Ligues des champions consécutives avec le Real Madrid. »

Pour Dembélé, l’arrivée de Zidane à la tête des Bleus semble presque naturelle.

Le Français a déjà croisé la route du technicien lorsqu’il évoluait au FC Barcelone face au Real Madrid de Zidane.

Cette expérience a renforcé son admiration pour l’ancien milieu de terrain.

« Nous espérons l’accueillir un jour sur le banc de l’équipe de France », a-t-il déclaré.

Puis il a conclu avec une phrase qui résume parfaitement le sentiment de nombreux supporters français :

« Je suis convaincu qu’il ferait un travail fantastique parce que c’est un compétiteur né. »

Même si toute l’attention est aujourd’hui tournée vers la Coupe du monde 2026, les déclarations de Dembélé illustrent parfaitement la continuité qui pourrait s’installer au sommet du football français.

D’un côté, Didier Deschamps, sélectionneur le plus marquant de sa génération. De l’autre, Zinédine Zidane, champion du monde 1998, Ballon d’Or et triple vainqueur de la Ligue des champions comme entraîneur.

Si la succession entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane n’est pas encore officielle, une chose est certaine : au sein du vestiaire des Bleus, l’idée de voir Zidane prendre un jour les commandes de l’équipe de France semble déjà faire l’unanimité.