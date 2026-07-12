Coupe du monde 2026 : tous les résultats des quarts de finale

Le dernier carré de la Coupe du monde 2026 est désormais connu. La France, l’Espagne, l’Angleterre et l’Argentine ont validé leur qualification au terme de quatre quarts de finale particulièrement disputés.

Les Bleus ont maîtrisé le Maroc, tandis que l’Espagne a dû attendre les dernières minutes pour venir à bout de la Belgique. L’Angleterre et l’Argentine ont, de leur côté, eu besoin des prolongations pour éliminer respectivement la Norvège et la Suisse.

Les résultats complets des quarts de finale

Date Match Score Qualifié Jeudi 9 juillet 2026 France – Maroc 2-0 France Vendredi 10 juillet 2026 Espagne – Belgique 2-1 Espagne Samedi 11 juillet 2026 Norvège – Angleterre 1-2 après prolongation Angleterre Dimanche 12 juillet 2026 Argentine – Suisse 3-1 après prolongation Argentine

La France a été la première sélection à décrocher son billet pour les demi-finales en dominant le Maroc 2-0. Les hommes de Didier Deschamps ont fait la différence grâce à leur efficacité offensive et à une défense qui n’a laissé que très peu d’espaces aux Lions de l’Atlas.

L’Espagne a ensuite éliminé la Belgique 2-1 dans une rencontre beaucoup plus indécise. La Roja a arraché sa qualification en fin de partie et retrouvera donc l’équipe de France dans un choc qui ressemble déjà à une finale avant l’heure.

France – Espagne et Angleterre – Argentine en demi-finales

L’Angleterre a souffert face à la Norvège. Menés au score, les Three Lions sont revenus grâce à Jude Bellingham avant de s’imposer 2-1 après prolongation. Le milieu du Real Madrid a inscrit les deux buts anglais et envoyé sa sélection dans le dernier carré.

Dans le dernier quart de finale, l’Argentine a également eu besoin de la prolongation pour écarter la Suisse. Accrochée pendant 90 minutes, l’Albiceleste a finalement accéléré pour s’imposer 3-1 et poursuivre la défense de son titre mondial.

Les demi-finales opposeront donc la France à l’Espagne le mardi 14 juillet 2026, puis l’Angleterre à l’Argentine le mercredi 15 juillet. Quatre grandes nations sont encore en course pour soulever le trophée le 19 juillet au New York New Jersey Stadium.