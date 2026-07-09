Coupe du monde 2026 : le programme complet des quarts de finale

La Coupe du monde 2026 entre dans sa dernière ligne droite. Après des seizièmes et huitièmes de finale riches en surprises, le programme complet des quarts de finale promet quatre affiches très attendues avec la France, le Maroc, l’Espagne, la Belgique, l’Angleterre, la Norvège, l’Argentine et la Suisse encore en course.

Le premier choc opposera la France au Maroc à Foxborough, près de Boston. Les Bleus, solides depuis le début du tournoi, retrouveront des Lions de l’Atlas portés par une dynamique impressionnante. L’autre partie du tableau offrira également un duel très attendu entre l’Argentine et la Suisse.

Le programme complet des quarts de finale

Date Heure Match Stade Ville 21h00 France vs Maroc Boston Stadium Foxborough 20h00 Espagne vs Belgique Los Angeles Stadium Inglewood 22h00 Norvège vs Angleterre Hard Rock Stadium Miami 02h00 Argentine vs Suisse Kansas City Stadium Kansas City

Des affiches très ouvertes

Le quart France – Maroc sera l’une des grandes attractions de ce tour. Les Bleus visent une nouvelle demi-finale mondiale, tandis que le Maroc rêve de poursuivre son parcours historique après avoir éliminé le Canada en huitième de finale.

L’Espagne et la Belgique se disputeront une place dans le dernier carré dans une affiche de prestige. De son côté, l’Angleterre devra se méfier d’une Norvège en pleine confiance après son exploit contre le Brésil. Enfin, l’Argentine partira avec le statut de favorite face à une Suisse toujours difficile à manœuvrer dans les grands rendez-vous.

Les vainqueurs de France – Maroc et Espagne – Belgique se retrouveront en demi-finale. Dans l’autre partie du tableau, le gagnant de Norvège – Angleterre affrontera celui d’Argentine – Suisse.