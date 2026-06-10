Coupe du monde 2026 : pourquoi la Norvège a débarqué avec 300 kg de poisson et 6 000 oranges

À quelques jours de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, la Norvège fait déjà parler d’elle. Mais cette fois, ce n’est ni grâce à Erling Haaland ni à Martin Ødegaard. La sélection scandinave a attiré l’attention avec une cargaison pour le moins impressionnante destinée à accompagner son séjour aux États-Unis.

Selon les médias norvégiens, la délégation a transporté près de 300 kilos de poisson, 116 kilos de fromage et environ 6 000 oranges pour la durée du tournoi. Une logistique hors normes qui a surpris de nombreux observateurs.

🇳🇴 La Norvège a emporté 300 kg de poisson, 116 kg de fromage et 6 000 oranges pour la Coupe du monde 2026. — Actu Foot (@ActuFoot_)

10 juin 2026

Cette stratégie n’est pourtant pas nouvelle. La Norvège avait déjà adopté une approche similaire lors des Jeux olympiques de Paris en 2024.

À l’époque, les responsables de la délégation avaient préféré importer une partie importante de leur alimentation plutôt que de dépendre entièrement des fournisseurs locaux. L’objectif était simple : offrir aux athlètes des repères alimentaires familiers tout en contrôlant parfaitement la qualité nutritionnelle des produits consommés.

Le succès de cette méthode a convaincu les dirigeants norvégiens de la reproduire pour la Coupe du monde 2026.

Le poisson, un élément central de la culture norvégienne

La présence de 300 kilos de poisson n’a rien d’un hasard. En Norvège, les produits de la mer occupent une place essentielle dans l’alimentation quotidienne et dans les programmes nutritionnels des sportifs de haut niveau.

Riches en protéines et en oméga-3, les poissons constituent une source d’énergie privilégiée pour les préparateurs physiques. Les responsables de la sélection estiment que maintenir les habitudes alimentaires des joueurs contribue à optimiser leurs performances durant une compétition aussi exigeante qu’une Coupe du monde.

6 000 oranges pour tenir un mois de compétition

L’autre chiffre qui impressionne concerne les oranges. Avec près de 6 000 unités transportées aux États-Unis, la Norvège a prévu de quoi répondre aux besoins de toute sa délégation pendant plusieurs semaines.

Les oranges sont particulièrement appréciées des sportifs pour leur apport en vitamine C, leur hydratation naturelle et leur capacité à favoriser la récupération après l’effort.

Entre les séances d’entraînement, les matchs et les déplacements, elles constituent un complément alimentaire très utilisé dans les équipes nationales.

La France prévenue

La Norvège n’a pas effectué tous ces préparatifs pour faire de la figuration. Placée dans le même groupe que l’équipe de France, la sélection nordique nourrit de grandes ambitions pour ce Mondial 2026.

Avec une génération dorée emmenée par Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa et Oscar Bobb, les Scandinaves espèrent réaliser le meilleur parcours de leur histoire récente sur la scène internationale.

Les Bleus devront notamment se méfier d’une équipe qui semble avoir pensé au moindre détail avant son arrivée aux États-Unis.

Quand la nutrition devient une arme stratégique

Le football moderne ne se joue plus seulement sur le terrain. Préparation physique, récupération, sommeil et alimentation font désormais partie intégrante de la performance.

En choisissant de transporter plusieurs centaines de kilos de nourriture depuis la Norvège, la fédération scandinave montre à quel point elle accorde de l’importance à ces aspects souvent invisibles pour le grand public.

Une chose est sûre : aucun joueur norvégien ne manquera de poisson, de fromage ou de vitamine C pendant cette Coupe du monde 2026.